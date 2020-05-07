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Усенбаев: В Кыргызстане прием детей с заболеваниями крови продолжится

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- Нина Ничипорова
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Большинство больных, обращающихся в отделение гематологии Национального центра охраны материнства и детства, нуждаются по состоянию здоровья в госпитализации. Без должного лечения у них возможны серьезные осложнения болезни, вплоть до летальных исходов. Поэтому они будут перераспределены по другим отделениям. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил сегодня главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

"Прием больных этой категории не прекращается, и все они получат помощь в полном объеме. В данное время ситуация в отделении гематологии, где произошла вспышка COVID-19, стабильная, после окончания обсервационного периода будет решаться вопрос о его дальнейшем функционировании", - сообщил замглавы Минздрава.

По словам директора центра, профессора Камчыбека Узакбаева, с начала пандемии сотрудники центра работают в круглосуточном режиме. "Плановых больных по приказу Минздрава мы не принимаем, только самых тяжёлых детей, новорождённых и беременных женщин по направлению лечебных учреждений и по "скорой помощи" со всей республики. При входе в клинику установлены санитарные пропускники, проводится бесконтактная термометрия, заполняется специальная карта, куда вносятся сведения о больном, откуда он приехал, был ли в контакте с больными COVID-19 и другие вопросы", - сообщил Узакбаев.

Он отметил, что пациентов с подозрением на коронавирус госпитализировали в отдельно изолированные специально организованные палаты, выделив сотрудников, которые хорошо защищены от коронавируса.

Чтобы уменьшить поток пациентов из регионов, как сказал профессор Узакбаев, врачи главной в стране детской клиники, постоянно в режиме онлайн проводят телеконсультации. Благодаря чему удалость уменьшить поток пациентов из регионов. "Главное – нуждающиеся в нашей помощи не остались без нее", - сказал он.

Как уже сообщалось, у пациента, ранее получавшего лечение в отделении гематологии, был выявлен коронавирус, поэтому в этом отделении НЦОМиД были обследованы на коронавирус все пациенты, лица, ухаживающие за больными, и медицинские работники.

ПЦР- диагностика показала положительный результат у 7 человек (2 ребенка, 3 мамы и 2 медицинские работники). У остальных 20 сотрудников, 13 детей и 7 мамочек результаты отрицательны, но они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней.


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URL: https://www.vb.kg/387885
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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