В России продлили запрет на въезд иностранцев

Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну до улучшения ситуации с коронавирусом. При этом в кабмине РФ отметили, что пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе по пересечению границ России.

Вместе с тем, предусмотрено, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Такая мера, как заявлено, позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Исключение из этого правила также сделано для иностранных дипломатов, членов их семей, водителей грузовиков, лиц с обыкновенными частными визами, выданными в особых случаях по решению МИД России, членов семей граждан России и отдельных категорий граждан государств, с которыми у РФ действуют договоры о безвизовых поездках.

В дальнейшем в РФ могут быть выработаны дополнительные меры по контролю за миграционными потоками. К этому еще до введения режима ограничений из-за коронавируса призвал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на коллегии ГУ МВД России по российской столице. Отмечая, что такие потоки в столицу РФ продолжают расти, он заявил: "Предлагаю вернуться к поправкам в федеральное законодательство, чтобы у ГУ МВД было больше контроля за въезжающим в нашу страну гражданам, которые сейчас имеют порой больше прав и свобод, чем российские граждане. Так не должно быть".

В настоящее время въезд в Россию и выезд из нее иностранных граждан временно прекращен из-за приостановления транспортного сообщения РФ с другими государствами, в том числе с Кыргызстаном. И сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Новосибирске, ряде других городов продолжает оставаться определенное количество граждан КР, не успевших вернуться на родину из-за введения режима ограничения. Решать возникшие в этой связи проблемы им помогают сотрудники дипучреждений КР в данных регионах и представители местных кыргызских диаспор.