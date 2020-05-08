Почему медики, борющиеся с коронавирусом, не получили доплату за март?

Медики, работающие в эпицентрах распространения коронавируса, не получили доплату за март в связи с тем, что неправильно были предоставлены банковские реквизиты или паспортные данные. Об этом сегодня, 8 мая, в ходе брифинга сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее, словам доплаты высчитывались согласно приказам руководителей медучреждений о расчете рабочего времени. Деньги перечислялись на личные счета сотрудников. Однако, некоторые из них при заполнении анкеты указали неверные реквизиты или паспортные данные. В связи с этим они не получили надбавку за март.

- В ближайшее время медработники получат свои надбавки, - сказала Аида Исмаилова.

Она отметила, что в марте надбавку получили более 6 тысяч сотрудников медучреждений на сумму 35 млн 200 тысяч сомов.

Аида Исмаилова также добавила, что выплаты за апрель будут поступать на счета медицинских учреждений. Ответственность за распределение средств будут нести руководители этих учреждений.

- В настоящее время финансирование получили 87 организаций на сумму 7,5 млн сомов, - сказала Аида Исмаилова.

Напомним, для деньги для дополнительных выплат медицинским работникам были взяты со счета, где аккумулировались добровольные пожертвования кыргызстанцев для борьбы с коронавирусом. После выплат за март на счетах остались более 95 млн сомов, которые комиссия также приняла решение направить на оплату труда медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом. Некоторые члены комиссии раскритиковали данное решение, так как пожертвование граждан будут начисляться медикам по сложной схеме, разработанной Минздравом, к тому же часть средств будут взяты со счета, а часть из бюджета страны. По мнению критиков, такая схема несет большие коррупционные риски.