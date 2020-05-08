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В Бишкеке салют в честь Дня Победы состоится

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- Александр Тузов
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В Бишкеке 9 Мая будут приостановлены все массовые праздничные мероприятия для безопасности горожан. Об этом редакции VB.KG сообщила советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова.

- Спешим обрадовать, что салют Победы все-таки состоится, его организует Генеральный штаб вооруженных сил КР в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и без участия горожан. Праздничный залп начнется на площади Победы ровно в 22:00 часов 9 мая, для обеспечения охраны порядка будет задействованы сотрудники правоохранительных органов, - заявила она.

Эксклюзивно для VB.KG она добавила, что сейчас решается вопрос об организации прямой телетрансляции с площади Победы завтра, 9 Мая, в 22.00 или несколькими минутами раньше.

На проведение праздничных мероприятий – 9 Мая, по линии управления культуры столичной мэрии было предусмотрено 2,5 миллиона сомов, средства будут оптимизированы и останутся на счету города, в будущем будут направлены на необходимые потребности столицы.

- Дорогие горожане! С наступающим праздником, любимые бишкекчане! Бишкек – любимый город героев! Пожалуйста, оставайтесь дома! Сейчас нам необходимо проявить осознанность и терпение. В каждой семье будем вспоминать и чествовать героев. Наши дедушки и бабушки, отцы и братья всегда в наших сердцах. Не выходите, пожалуйста, на улицу, берегите себя и своих близких, - призывает мэрия Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/387903
Теги:
9 Мая, праздник, санитария, Генеральный штаб, эпидемия, коронавирус, мэрия
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