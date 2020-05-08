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В Бишкеке появятся АвтоЦОНы. Регистрация авто будет быстрее и проще

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке планируется открыть АвтоЦОНы для регистрации транспортных средств и водительского состава. Государственная регистрационная служба уже объявила тендер на аренду двух зданий в Бишкеке.

Перепрофилирование ГУ "Унаа" а АвтоЦОНы поможет оптимизировать и улучшить качество предоставляемых государственных услуг населению.

В течение 2020 года будут открыты два АвтоЦОНа в Бишкеке – Восточный и Западный.

Кроме этого, к 2022 году запланировано строительство и открытие крупного АвтоЦона в г.Бишкек с современным автодромов и с соответствующей инфраструктурой для сдачи практических экзаменов при получении водительского удостоверения.

Работа в данном направлении будет проводиться путем перепрофилирования и модернизации действующих зданий, состоящих на балансе ГУ "Унаа". Потакой модели до конца 2020 года запланировано открытие АвтоЦонов в г.Ош, Жайыльском районе Чуйской области и г. Талас.


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URL: https://www.vb.kg/387904
Теги:
тендер, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, водительское удостоверение, ЦОН
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