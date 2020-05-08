ГКНБ поздравил ветерана-чекиста с праздником Победы

8 мая 2020 года руководство и сотрудники ГКНБ КР традиционно посетили ветерана Великой Отечественной войны и органов национальной безопасности КР Василия Тихоновича Кавешникова, в связи с предстоящим празднованием 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

Уроженец Воронежской области Василий Тихонович Кавешников родился в 1925 году в с. Костино-Отделец Козловского района. Свою трудовую деятельность начал статистиком шахты №1 рудоуправления "Сулюкта" в г.Сулюкта Ошской области. В органах государственной безопасности работал с 1944 по 1985 годы. Окончил Высшую школу КГБ СССР.

Прошел все ступени карьерной лестницы, начиная с должности коменданта спецкомендатуры РО МВД до начальника отдела КГБ Кыргызской ССР. За достигнутые успехи в деле обеспечения государственной безопасности подполковник Кавешников Василий

Тихонович награждён многими ведомственными и юбилейными медалями.

В беседе с Василием Тихоновичем Кавешниковым, представители ГКНБ КР поздравили его с предстоящим праздником и выразили искреннюю благодарность от имени органов национальной безопасности.

"Подвиг, совершенный Вами бессмертен. Он будет жить веками в народной памяти. Чтить Ваше мужество, героизм и оказывать всяческую помощь ветеранам Великой Отечественной войны – это наш святой долг перед Вами, героями целой эпохи", - подчеркнуло руководство органов национальной безопасности.