Судьи Кыргызстана записали видеоролик с поздравлениями к Дню Победы

Судьи КР торжественно возложили цветы к Вечному огню в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония проходила с участием председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех с днем Великой Победы! Этот праздник очень дорог каждому из нас. Наш народ внес неоценимый вклад в Великую победу. Мужество и храбрость павших солдат принесли мир на земле. Наш священный долг помнить и чтить память героев. От всей души желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим уважаемым ветеранам! А всему народу Кыргызстана желаю благополучия и мирного неба над головой", - такими словами она поздравила кыргызстанцев с Днем Победы.

Кроме того, представители судебной системы записали специальный видеоролик к празднику. В нем судьи зачитывают фрагменты из писем с фронта.