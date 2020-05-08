Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Судьи Кыргызстана записали видеоролик с поздравлениями к Дню Победы

271  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судьи КР торжественно возложили цветы к Вечному огню в честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония проходила с участием председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех с днем Великой Победы! Этот праздник очень дорог каждому из нас. Наш народ внес неоценимый вклад в Великую победу. Мужество и храбрость павших солдат принесли мир на земле. Наш священный долг помнить и чтить память героев. От всей души желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни нашим уважаемым ветеранам! А всему народу Кыргызстана желаю благополучия и мирного неба над головой", - такими словами она поздравила кыргызстанцев с Днем Победы.

Кроме того, представители судебной системы записали специальный видеоролик к празднику. В нем судьи зачитывают фрагменты из писем с фронта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387915
Теги:
Верховный суд, праздник, судья, День Победы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  