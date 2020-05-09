97-летний ветеран-инвалид удивил спикера ЖК страницами своей новой книги

В бишкекском микрорайоне "Джал" инвалида Великой Отечественной войны Асека Урманбетова поздравил с Днем Победы торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков.

Урманбетов ознакомил спикера ЖК со страницами своей уже девятой книги воспоминаний "Дольше века длится день".

Об этом VB.KG рассказала внучка ветерана Айгуль Баймонолова.

Она лично зачитала вслух несколько страниц спикеру, удивленному крепким здоровьем, трудоспособностью и бодростью духа аксакала Урманбетова.

Аксакал и во время телефонного разговора внучки с VB.KG подавал реплики: уточнил название своей новой книги и рассказал, каким драгоценным мехом оторочен подаренный спикером тебетей:

- Это мех суусара. Орусча – каменная куница! Уважаемым старикам дарят, - пояснил аксакал.

Еще ему спикер ЖК вручил роскошный чапан с узорами ручной работы, конверт с деньгами и набор продуктов.

Асеку Урманбетову в этом году 2 января исполнилось 97 лет. На встрече со спикером ветеран рассказал о своей жизни, обратил внимание на изменения, происходящие в республике, и отметил, что всегда старается вести беседы с молодым поколением о войне и героизме своих современников.

Аксакал родился в селе Саруу Джети-Огузского района, совсем мальчишкой был мобилизован в РККА, закончил военное училище, получил звание лейтенанта и… тяжелое ранение на фронте. Юному лейтенанту ампутировали ногу.

После демобилизации был финансовым работником. Вышел на пенсию. И вдруг в 75 лет его посетила Муза. Получается, что с большой буквы. Потому что он выпустил в свет 8 (восемь!) книг воспоминаний. Восьмая называлась "Отчет к моему 95-летию".

Свою девятую книгу, которой он уже успел удивить спикера, Урманбетов хочет издать к собственному столетию. Она будет написана и прозой, и стихами. Задел уже есть.

- Вот, дедушка уже приглашает нас за стол. Пора! – сказала Айгуль в заключение беседы с VB.KG.

С праздником, аксакал!