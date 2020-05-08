Ха Тэ Ек: Успехи правительства Кореи в борьбе с коронавирусом неоспоримы

Республика Корея, одной из первых в мире принявшая на себя удар нового коронавируса, еще совсем недавно была крупным очагом COVID-19. Сегодня же, как сообщает Министерство здравоохранения страны, за сутки регистрируются единичные случаи заражения, и кривая заболеваемости, можно сказать, замерла. Общее число зараженных стране не превышает 11 тысяч, выздоровели 9419, скончались 256 пациентов. И это в то время, когда счет заболевших в других странах идет на тысячи и даже миллионы, а умерших в разы больше, чем всех заболевших в Корее.

Разумеется, у многих возникает вопрос, как властям удалось так быстро справиться с вирусом, тем более, если учесть, что на небольшой территории страны проживает почти 52 миллиона человек? Почему в Корее вирус, образно говоря, "забуксовал"? Эти и другие вопросы корреспондента "Вечернего Бишкека" прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане Ха Тэ Ек.

- Успехи Кореи в борьбе с коронавирусом действительно неоспоримы. Ключевую роль в резком сокращении заболеваемости сыграли несколько факторов. Во-первых, правительство предприняло очень оперативные и грамотные действия. Причем ему удалось одновременно сдержать вспышку инфекции, не вводя жестких мер, не ограничивая основные свободы граждан. Действовали максимально открыто, не пытались утаить важные для общества сведения, сообщали гражданам обо всех своих шагах. С первых дней эпидемии Минздрав стал проводить регулярные брифинги, на которых сообщали последние данные о развитии ситуации и предпринимаемых мерах. Хорошо была организована информационная работа с населением.

В нашей стране, как известно, почти 100 процентов граждан имеют смартфоны, по ним организовали рассылки экстренных текстовых сообщений, в которых информируют о новых случаях заражения в конкретных районах, о местах и заведениях, которые посещали выявленные зараженные. Регулярно приходят рассылки, посвященные профилактическим мерам, напоминающие о необходимости носить маску, чаще мыть руки и держать дистанцию с другими людьми. Власти разработали и специальное приложение, которое позволяет людям самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья и в случае необходимости связаться с врачами.

Эффективными оказались и разного рода карантинные меры, введенные в первую очередь в больницах. После появления первых больных в стране на особый режим работы перешли все медицинские учреждения: для приема пациентов с высокой температурой, кашлем и иными симптомами коронавируса были отведены отдельные здания. На входе в больницы все посетители должны заполнять анкету о состоянии здоровья, истории поездок за последние две недели, а также оставлять свой номер телефона.

И, конечно, надо отдать должное моим соотечественникам. Они проявили высочайшую ответственность и дисциплинированность. Серьезная угроза заставила сплотиться и без лишних вопросов выполнять указания властей всех вне зависимости от мировоззрения и политических пристрастий. Несмотря на то, что в стране с начала вспышки заболевания ни разу не вводился масштабный строгий карантин, ее жители добросовестно выполняли все рекомендации правительства. Никому не приходило в голову нарушить режим самоизоляции, выйти на работу с недомоганием или самостоятельно больным отправиться в госпиталь.

Сейчас на улицах и в общественных местах практически невозможно увидеть людей без маски, а многие в дополнение надевают еще и перчатки. Во всех заведениях и в общественном транспорте на входе установлены обеззараживатели для рук и тепловизоры, выявляющие посетителей с повышенной температурой.

А третий фактор, который помог быстро локализовать вирус, надо полагать, отличная система здравоохранения? Во время поездки в Сеул нас познакомили с работой одного из медицинских центров. Впечатления после его посещения у меня остались до сих пор.

- Медицина в Южной Корее по праву считается одной из лучших в мире, что доказывает и большой поток пациентов, приезжающих к нам лечиться из других стран, в том числе из Европы и США. Больницы оснащены по последнему слову техники, качество лекарственных препаратов строго контролируется, а врачи отлично знают свое дело и не пренебрегают протоколами.

А что это за тактика борьбы с COVID-19 "3-Т"? В чем ее смысл?

- Да, она стала одной из эффективных и успешных в борьбе с коронавирусом. Название ее говорит само за себя: "3-Т" - это testing (тестирование), tracking (наблюдение, отслеживание) и treating (лечение). Все это проводится в комплексе, оперативно и на высоком уровне.

Кстати, о тестировании населения, оно проводилось платно?

- В Корее всегда была суперточная и эффективная диагностика любых заболеваний. По одному мазку из носоглотки наши медики могут идентифицировать точный штамм вируса гриппа. В случае с коронавирусом та же история. Главное было диагностировать и изолировать больного от здорового населения. Дополнительно открывались пункты диагностики везде, где только возможно. На автомобильных трассах, например, устанавливали палатки, где можно было сдать мазок, оставить координаты и ехать дальше.

Правительство через телевидение даже смогло убедить всех нелегалов прийти в пункты диагностики, пообещав при этом никого не арестовывать и не экстрадировать. И нелегалы, которые, естественно, неохотно идут на контакт, поверили. Более того, желающим уехать предоставили такую возможность, организовав специальные рейсы.

Всем лицам с симптомами анализ делали абсолютно бесплатно. Те, кто хотел убедиться сам, платили за него, но при этом деньги возвращались, если результат был положительный. С начала вспышки инфекции были проверены на коронавирус несколько сотен тысяч человек. По уровню тестирования Южная Корея занимает первое место в мире: проводили более 15 тысяч бесплатных тестов в день.

В настоящее время тест в обязательном порядке сдают все въезжающие в Южную Корею - как корейцы, так и иностранцы.

Но это же колоссальные расходы! Как выдержали?

-Южнокорейская экономика - четвертая экономика в Азии. И, несмотря на определенные трудности, остается одной из мощнейших в Азии и мире. Это позволило выделить и бросить на борьбу с эпидемией колоссальные финансовые средства. Ведь потери в случае широкого распространения вируса были бы на порядки выше.

Честно сказать, Республика Корея восхитила и удивила мир не только стремительным ударом по COVID -19, но и тем, что впервые в мире демократично провела парламентские выборы в условиях пандемии. Как народ отнесся к решению не переносить парламентские выборы на более поздний срок, а все-таки провести их? Ведь риски были серьезные.

- Проведение выборов в условиях пандемии действительно беспрецедентный случай. В современном ракурсе всеобщей глобальной ситуации с эпидемией Корея действительно сделала, казалось бы, невозможное. Выборы не сказались на увеличении числа заболевших. В пунктах голосования были предприняты строжайшие меры предосторожности: все должны были быть в масках и перчатках, соблюдать дистанцию. На избирательных точках проводилась дезинфекция, всем измеряли температуру.

И, судя по количеству моих соотечественников, пришедших на избирательные участки, они поддержали решение высшего руководства страны. Эти парламентские выборы поставили рекорд по явке: проголосовало 66 процентов избирателей, такого рекордного показателя не было ни разу после 1996 года. И это в условиях пандемии! Демократическая партия "Тобуро" победила, получив 60 процентов голосов.

Какова ситуация сейчас в стране? Как Республика Корея выходит из пандемии?

-С шестого мая страна перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать таким базовым инструкциям по профилактике вируса, как соблюдение дистанции в два метра между людьми.

Однако самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, пока остается в силе, вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.

В целом же сейчас в стране преобладают оптимистичные настроения. Большинство граждан считают, что с эпидемией в целом удалось справиться, эксперты и представители правительства говорят пока об этом со сдержанным оптимизмом, а в материалах СМИ на тему борьбы с вирусом преобладает восторженная тональность. Позитивных новостей все-таки больше, и на их фоне растет рейтинг президента и правящей демократической партии "Тобуро", победившей на недавних выборах.