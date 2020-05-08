Сооронбай Жээнбеков: По всей республике будет сохранен режим ЧС

По всей республике будет продлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своей поздравительной речи ко дню Победы.

При этом, глава государства не уточнил будет ли продлен режим чрезвычайного положения в отдельных населенных пунктах. Однако он отметил, что "добровольная ответственность должна быть усилена".

- В настоящее время мы находимся перед угрозой распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, и под негативным влиянием на экономику - с другой. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы достойно выйти из данной непростой ситуации. В целях сохранения здоровья населения и предотвращения распространения инфекции, нами были введены режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Государственные органы, местные органы власти, наши врачи, милиция и военнослужащие днями и ночами находятся на страже защиты здоровья кыргызстанцев.

Жители сел, районов и городов оказывают неоценимую помощь в борьбе против инфекции, содействуя соблюдению порядка и дисциплины, контролируя поток прибывающих и выбывающих из их территории. Весь народ с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и терпеливо, с чувством большой ответственности соблюдал все правила ограничивающих мер", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что теперь в целях оживления экономики предпринимаются меры по поэтапному предоставлению разрешения на ведение деятельности некоторым направлениям предпринимательства. Отдельные объекты бизнеса уже начали свою работу.

"Мы вынуждены последовательно восстановить деятельность бизнеса по всем отраслям. Тем не менее, наша главная забота - это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которого будут еще продлены".

Президент добавил, что даже после снятия режима чрезвычайного положения от каждого из нас требуется строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила.

"Также после возобновления работы предприятий и взаимодействия людей, нам следует неукоснительно соблюдать эти требования. Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Добровольная ответственность должна быть усилена. Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер. Настало время каждому из нас взять на себя ответственность за себя, за своих детей, за близких и за общество в целом", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он также поблагодарил граждан за соблюдение дисциплины и медицинских требований.