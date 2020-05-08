Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие труженики тыла!

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Чем дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем очевидней становятся ценность и значение Великой Победы.

День Победы - дата, вселяющая в каждого из нас необычайное чувство гордости за свою историю, за страну и ее мужественного народа. День великой радости, смешанной с глубокой скорбью по погибшим героям.

9 Мая - день, который ждали долгих 5 лет, днем и ночью, не зная сна и отдыха, сражаясь во имя Победы, и только ради Победы. Сложив свои жизни на алтарь служения Родине.

Ценой в 27 миллионов жизней советских людей была выкована эта Победа.

Вместе с другими народами СССР и наши кыргызстанцы пополнили ряды защитников Отечества.

В Кыргызстане не было ни одной семьи, не затронутой войной.

Сегодня, празднуя 75-ю годовщину Победы Советского народа, мы склоняем головы перед памятью погибших на полях сражений.

Массовый героизм советского народа, его единство и преданность Родине стали главным фактором победы над фашизмом.

Подвиг советского солдата - никто не может оспорить.

Кыргызстан внес свой достойный вклад в Победу.

На полях сражений Великой Отечественной войны воевали 365 тысяч кыргызстанцев.

90 тысяч наших земляков героически погибли на полях битвы.

Более 150 тысяч получили награды за проявленный героизм.

Многие наши земляки были награждены орденами Славы, а 22 из них стали полными кавалерами этого ордена.

За личное мужество и отвагу звания Героя Советского Союза удостоились 73 кыргызстанца.

В тылу наши земляки трудились не покладая рук и обеспечивали фронт всем необходимым.

Наши матери и бабушки усыновили детей из других городов Советского Союза, чьи родители погибли, или воевали на фронте.

Во время войны в нашу республику были эвакуированы полмиллиона граждан Советского Союза. Для многих из них Кыргызстан стал вторым домом.

Сегодня, в День Победы, мы с гордостью вспоминаем тех, кто героически погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

Сегодня выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам за их подвиг.

К сожалению, с каждым годом редеют ряды наших дорогих ветеранов, тех, кто знает настоящую цену Победы.

Окружить их вниманием и заботой не только в День Победы, но и в повседневной жизни - наш долг и обязанность.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы с глубокой благодарностью адресуем вам наши поздравления с Днем Победы.

Низкий наш поклон за ваш героизм на фронте, за ваши трудовые свершения в тылу.

Мы имеем мирное небо над головой и возможность жить в свободной стране.

Этим мы обязаны вам.

Спасибо, дорогие наши ветераны!

Уважаемые соотечественники!

В настоящее время мы находимся перед угрозой распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, и под негативным влиянием на экономику - с другой.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы достойно выйти из данной непростой ситуации.

В целях сохранения здоровья населения и предотвращения распространения инфекции, нами были введены режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Государственные органы, местные органы власти, наши врачи, милиция и военнослужащие днями и ночами находятся на страже защиты здоровья кыргызстанцев.

Жители сел, районов и городов оказывают неоценимую помощь в борьбе против инфекции, содействуя соблюдению порядка и дисциплины, контролируя поток прибывающих и выбывающих из их территории.

Весь народ с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и терпеливо, с чувством большой ответственности соблюдал все правила ограничивающих мер.

Такие согласованные совместные действия обеспечили надежный заслон дальнейшему распространению болезни.

Теперь в целях оживления экономики предпринимаются меры по поэтапному предоставлению разрешения на ведение деятельности некоторым направлениям предпринимательства. Отдельные объекты бизнеса уже начали свою работу.

Мы вынуждены последовательно восстановить деятельность бизнеса по всем отраслям.

Тем не менее, наша главная забота - это здоровье и жизни наших граждан.

Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены.

Даже после снятия режима чрезвычайного положения от каждого из нас требуется строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила.

Также после возобновления работы предприятий и взаимодействия людей, нам следует неукоснительно соблюдать эти требования.

Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность.

Добровольная ответственность должна быть усилена.

Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер.

Настало время каждому из нас взять на себя ответственность за себя, за своих детей, за близких и за общество в целом.

Выражаю всем глубокую признательность за соблюдение дисциплины и медицинских требований.

Эти действия будут продолжены в единстве и сплоченности, с соблюдением строгой дисциплины.

Уважаемые соотечественники,

В День Победы мы с гордостью отдаем дань уважения героизму и мужеству наших отцов и дедов.

К сожалению, с каждым годом редеют ряды наших дорогих ветеранов.

Низкий поклон и светлая память павшим героям, а также тем ветеранам, которые вернулись из фронта и ушли из жизни в мирное время.

Уважаемые ветераны войны!

Дорогие труженики тыла!

Священный долг каждого кыргызстанца - почитать и оберегать наших славных ветеранов войны и тружеников тыла, никогда не забывая об их бесценном вкладе в Великую Победу.

Еще раз поздравляю вас с Великим Днем Победы! Желаю каждому из вас крепкого здоровья. Долгих лет жизни вам, будьте всегда с нами.

Пусть на благодатной кыргызской земле всегда царит мир, а в народе - единство и согласие.

Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!"