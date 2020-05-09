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Состоялся телефонный разговор президентов Жээнбекова и Путина

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- Александр Тузов
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В самый канун Дня Победы прошел телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента КР, в ходе разговора главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Великая Победа является общим достоянием наших народов, самоотверженно сражавшихся за свободу и независимость, и подчеркнул необходимость продолжения усилий, направленных на недопущение искажения исторической правды о Второй мировой войне.

Сооронбай Жээнбеков также выразил признательность Владимиру Путину за предоставленную помощь в противодействии коронавирусной инфекции и обсудил дальнейшие совместные меры по борьбе с заболеванием.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних организаций и интеграционных объединений

А в сообщении пресс-службы президента РФ на сайте kremlin.ru особо выделено, что главами государств была подчеркнута особая значимость 75-й годовщины Победы для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.


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URL: https://www.vb.kg/387927
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, ВОВ, президент, Россия, День Победы, кыргызско-российское сотрудничество
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