Состоялся телефонный разговор президентов Жээнбекова и Путина

В самый канун Дня Победы прошел телефонный разговор президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата президента КР, в ходе разговора главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Великая Победа является общим достоянием наших народов, самоотверженно сражавшихся за свободу и независимость, и подчеркнул необходимость продолжения усилий, направленных на недопущение искажения исторической правды о Второй мировой войне.

Сооронбай Жээнбеков также выразил признательность Владимиру Путину за предоставленную помощь в противодействии коронавирусной инфекции и обсудил дальнейшие совместные меры по борьбе с заболеванием.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних организаций и интеграционных объединений

А в сообщении пресс-службы президента РФ на сайте kremlin.ru особо выделено, что главами государств была подчеркнута особая значимость 75-й годовщины Победы для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.