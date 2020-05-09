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Юная кыргызстанка победила во Всемирной олимпиаде "Великая Победа"

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- Евгений Денисенко
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Подведены итоги Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа". Победителями ее признаны пять учеников, четверо из российских городов Саратов, Челябинск, Сасово, Волгоград. И – Асель Искенова из Бишкека.

Как рассказали в Министерстве просвещения РФ, которое выступило организатором олимпиады, она стартовала в феврале текущего года и проводилась в онлайн-формате. Участие в ней приняли школьники в возрасте от 10 до 16 лет из 40 стран.

Главный тест "Я знаю! Я помню!" предусматривал три этапа и состоял из заданий разных уровней сложности. В финальном туре нужно было написать творческую работу, связанную с одним из значимых событий в истории Великой Отечественной войны.

Победители олимпиады будут награждены ценными призами и подарками.

Как отметили в Министерстве просвещения РФ, оно в текущем году, который в России объявлен Годом памяти и славы, уделяет особое внимание патриотическому воспитанию школьников, сохранению памяти о Великой Отечественной войне, а также проводит конкурсы, посвящённые 75-й годовщине Победы. А сентябре пройдёт финал Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы"

Всего Минпрос РФ ведёт более 20 масштабных проектов, к которым продолжают присоединяться школьники, их родители и педагоги из всех регионов страны и других государств, в том числе Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/387937
Теги:
дети, конкурс, Россия, День Победы, Кыргызстан
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