Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров вылетел в Баткенскую область

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров на военно-транспортном самолете Вооруженных сил КР вылетел в Баткенскую область по поручению руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Вице-премьер-министр навестит в больнице военнослужащих, получивших ранения в ходе инцидента.

Он также проведёт оперативное совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти по ситуации в связи с произошедшим накануне инцидентом с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы.