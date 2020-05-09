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Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров вылетел в Баткенскую область

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров на военно-транспортном самолете Вооруженных сил КР вылетел в Баткенскую область по поручению руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Вице-премьер-министр навестит в больнице военнослужащих, получивших ранения в ходе инцидента.

Он также проведёт оперативное совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти по ситуации в связи с произошедшим накануне инцидентом с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/387939
Теги:
граница, перестрелка, приграничные конфликты, Кыргызстан, Погранслужба, Акрамжан Мадумаров
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