Эмомали Рахмон поздравил Жээнбекова с 75-летием Победы в ВОВ

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил главу Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"Эта великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов бывшего Советского Союза, вставших в единый строй на борьбу с общим врагом. Мы чтим память тех, кто ковал для нас победу на полях сражений и в тылу, гордимся их беспримерной отвагой и подвигом.

Выражаю уверенность в том, что испытанные временем отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, следуя славным традициям братства, взаимного уважения, поддержки и взаимовыручки, и впредь будут крепнуть и приумножаться во благо наших народов, во имя обеспечения всеобщего мира и стабильности.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана - мира, благополучия, дальнейшего устойчивого развития и процветания", - отмечается в поздравлении Президента Таджикистана.