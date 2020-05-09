МИД КР вручил ноту протеста послу Таджикистана

В МИД Кыргызстана сегодня был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистан в КР Н.Ализода в связи с произошедшим 8 мая 2020 года пограничным инцидентом на кыргызско-таджикском участке Государственной границы КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, таджикскому дипломату вручена Нота протеста МИД КР в связи с целенаправленным обстрелом военнослужащих и граждан Кыргызстана из автоматов с подствольными гранатометами, в том числе из группового минометного оружия, в результате чего тяжелые огнестрельные ранения получили трое военнослужащих пограничной службы и один местный житель Кыргызстана.

"Выражена обеспокоенность явными деструктивными и провокационными действиями военнослужащих и граждан Таджикистана, приводящих к дестабилизации ситуации на кыргызско-таджикской Государственной границе.

Отмечено, что весьма прискорбным фактом является факт того, что указанные противоправные действия таджикской стороны совершены в преддверие великого праздника Победы и во время Священного месяца Рамазан, символизирующих сплоченность народов и сохранение мира и спокойствия.

Кыргызская сторона полностью возлагает всю ответственность за обострение ситуации в приграничных районах на таджикскую сторону и требует принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая вечером в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек. Граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Далее началась перестрелка, спровоцированная таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли групповой огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан. В ходе перестрелки трое военнослужащих ГПС КР и один гражданский получили ранения различной степени. Они были помещены в Баткенскую областную объединенную больницу. После один был отправлен на амбулаторное лечение, состояние второго оценивается как крайне тяжелое, еще двое других находятся в состоянии средней тяжести.