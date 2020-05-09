Оговорка президента: Когда война не просто история, а часть жизни

В поздравительной речи президента Сооронбая Жээнбекова, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обнаружилась ошибка. Глава государства сказал, что победы ждали не четыре, а пять лет. Эта оговорка стала поводом для язвительных комментариев со стороны пользователей кыргызского сегмента интернета.

Для человека циничного, эта непроизвольная ошибка в речи, наверное, и правда выглядит, как свидетельство невежества или неуважения к истории Великой Отечественной войны. Но ведь при определенном рвении подтекст можно найти даже в самой невинной фразе. Подобного рода ретивость, а также макиавеллизм и эмоциональная тупость, свойственны почти всем интернет-троллям.

Согласитесь, что не каждому дано рассуждать о Великой Отечественной войне в математических категориях. Одни воспринимают павших на фронтах, как статистические данные. Другие видят за страшными цифрами судьбы десятков миллионов людей, выстрадавших победу, сложивших свои жизни на поле брани во имя мира.

У Сооронбая Жээнбекова есть собственная, семейная история Великой Отечественной войны, как и у большинства других кыргызстанцев. Человек, который в прошлом году возглавил шествие "Бессмертного полка" в Бишкеке, с гордостью и уважением неся портрет своего пропавшего без вести деда, вряд ли может быть равнодушным, выступая с торжественной речью в юбилей Победы.

Кстати, в мае 2019-го участие главы государства в шествии было рискованным шагом. Как с точки зрения личной безопасности – все-таки в многотысячной толпе сложно обеспечить полную защиту. Так и с политической точки зрения. Во-первых, это происходило как раз в пик противостояния с Алмазбеком Атамбаевым, во-вторых, в Кыргызстане есть общественная либеральная прослойка, воспринимающая Великую Отечественную войну и победу советского народа в ней, скажем так, с альтернативной точки зрения.

Искреннее уважение к павшим в этой войне и интерес к ее истории читается и в других поступках главы государства. В 2018 году президент принял Эстафету памяти - во время визита в Москву он встретился со столичными поисковиками из отряда "Обелиск" и привез в Кыргызстан медальон Балтабая Борошева с Алая, останки которого были найдены еще в 2006 году на Смоленщине. Тогда главе государства передали личные вещи бойца: медальон, пряжку от ремня и медаль "Шагнувший в бессмертие", которую вручают семьям погибших бойцов, до конца исполнивших свой долг.

В январе этого года Сооронбай Жээнбеков участвовал в митинге–реквиеме в честь Дня полного освобождения Ленинграда. Президент выступал тогда на кыргызском и русском языках. И говорил очень верные и точные слова.

- Мы помним героизм и отвагу наших отцов и дедов, будем решительно бороться против попыток переписать историю. Мы склоняем головы перед памятью всех погибших, но не побежденных. В том числе и перед памятью более 130 тысяч кыргызстанцев, погибших в Великой Отечественной войне, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Во всем этом ощущается особое отношение президента к Великой Отечественной войне. Причем он ни разу не использовал это в политических целях. Хотя мог бы. Наверное, глава государства, действительно, принимает близко к сердцу память о героизме людей, сокрушивших фашизм, и не готов жертвовать ею для повышения рейтинга.