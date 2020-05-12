Кыргызстанцам в Москве оказали гуманитарную помощь

Около четырех тысяч граждан Кыргызстана, находящихся в хостелах и арендуемых помещениях Москвы, получили гуманитарную продуктовую помощь. Ее оказали Федерация мигрантов России (ФМР) во взаимодействии с местной кыргызской диаспорой.

По словам главы ФМР Вадима Коженова, большинство мигрантов, проживающих в хостелах, откуда поступали заявки, – это выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, есть представители и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Большинство из них лишились своей работы – кому-то уже нечего есть, кому-то нечем платить за жилье, и люди живут в долг. Среди них - бывшие строители, таксисты, работники сферы услуг, ритейла, клининга.

Как отмечает Коженов, благодаря самим же иностранным гражданам и неравнодушным россиянам Федерации мигрантов России удается собирать средства для оказания гуманитарной помощи тем, кто в ней сегодня особо нуждается. На эти деньги приобретаются продукты, из которых затем формируются продуктовые наборы и развозятся по хостелам. В минувшие дни осуществлено уже несколько таких выездов. В рамках очередного получателями питания стали преимущественно уроженцы Кыргызстана.

"Мы заранее договорились с лидерами диаспоры, они организовали десятки машин, в которые со склада эти наборы, уложенные в коробки, загружались и доставлялись по конкретным адресам. Благодарим всех, кто присылает деньги, помогает в закупке, комплектовке, транспортировке. Это тоже большой труд, расходование времени", - говорит глава Федерации мигрантов России.

Обращаясь к добровольным помощникам-кыргызстанцам, он сказал: "Вы большие молодцы, очень дружно собрались. Хочу всех поблагодарить, что смогли соорганизоваться, приехать, чтобы помочь своим землякам, и не только им. Спасибо всем, кто помогает, просто сопереживает, молится".

В ответным слове председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттакуров сказал: "От имени соотечественников благодарю вас за то, что протягиваете руку помощи в этот очень непростой период. Для нас всех это очень большая поддержка. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, укрепление его".

Всего в этот день по хостелам на грузовиках, легковых автомобилях была развезена тысяча больших коробок с продуктовыми наборами , в которых самое необходимое - крупы, мука, чай, сахар, масло, макаронные изделия, картофель, сгущенка, тушенка. Некоторые из получателей помимо испытываемой нужды не могли в течение многих дней даже выйти на улицу, по причине объявленного в конкретных хостелах карантина.

"У нас в группе более ста женщин, они живут по разным адресам в Москве, некоторые попали в больницу. В такой ситуации и пришлось обратиться за поддержкой в Федерацию мигрантов России. Большое спасибо ей! Теперь мы поможем нашим соотечественникам", - говорит одна из заявительниц Баракат Орунбаевац

В Федерации мигрантов России и Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области подтвердили намерение продолжить такую поддержку.