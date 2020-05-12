Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Воронежской области отдали дань памяти воину-кыргызстанцу

160  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сразу в нескольких местах в Воронежской области, связанных с именем Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, побывали 9 мая представители местной кыргызской диаспоры. По словам почетного консула Кыргызстана в этом российском регионе Талантбека Намазбекова, так происходит уже в течение многих лет.

Свой подвиг уроженец Таласской области Чолпонбай Тулебердиев совершил 6 августа 1942 года, в боях возле села Селявное Лискинского района, закрыв собой амбразуру вражеского дзота. В дальнейшем ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Уже в мирное время герою-кыргызстанцу были установлены бюст в городе Лиски, памятники в селах Селявное и Кировское, его имя носят одна из городских улиц, несколько школ в в Воронежской области.

"Память о нашем соотечественнике чтут местная кыргызская диаспора и воронежская общественность. По сложившейся традиции 9 мая, а также в день подвига Чолпонбая мы возлагаем цветы к мемориальным объектам , связанным с его имением. Не изменили такой традиции и в этот раз, хотя все жители Воронежской области находятся сейчас в режиме самоизоляции из-за коронавируса. От диаспоры было делегировано пять человек, я в их числе, которые и отправились на машине в путь", - рассказал Талантбек Намазбеков.

"Таких объектов в области – пять, - продолжил почетный консул. - В город Лиски это бюст Чолпонбая Тулебердиева на Аллее славы (установлен в 2008 году) и расположенный там же мемориал бойцам, погибшим в здешних сражениях. В селе Селявное – братская могила, памятник на возвышенности самому Чолпонбаю (установлен в 1957 году) и место на спуске к Дону, где находился вражеский дзот и где погиб наш земляк".

Отдать дань памяти герою не помешал и начавшийся потом сильный дождь. "Мы посещаем эти дорогие для всех нас места в любую погоду", - сказал Талантбек Намазбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387954
Теги:
Россия, День Победы, герой, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  