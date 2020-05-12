В Воронежской области отдали дань памяти воину-кыргызстанцу

Сразу в нескольких местах в Воронежской области, связанных с именем Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, побывали 9 мая представители местной кыргызской диаспоры. По словам почетного консула Кыргызстана в этом российском регионе Талантбека Намазбекова, так происходит уже в течение многих лет.

Свой подвиг уроженец Таласской области Чолпонбай Тулебердиев совершил 6 августа 1942 года, в боях возле села Селявное Лискинского района, закрыв собой амбразуру вражеского дзота. В дальнейшем ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Уже в мирное время герою-кыргызстанцу были установлены бюст в городе Лиски, памятники в селах Селявное и Кировское, его имя носят одна из городских улиц, несколько школ в в Воронежской области.

"Память о нашем соотечественнике чтут местная кыргызская диаспора и воронежская общественность. По сложившейся традиции 9 мая, а также в день подвига Чолпонбая мы возлагаем цветы к мемориальным объектам , связанным с его имением. Не изменили такой традиции и в этот раз, хотя все жители Воронежской области находятся сейчас в режиме самоизоляции из-за коронавируса. От диаспоры было делегировано пять человек, я в их числе, которые и отправились на машине в путь", - рассказал Талантбек Намазбеков.

"Таких объектов в области – пять, - продолжил почетный консул. - В город Лиски это бюст Чолпонбая Тулебердиева на Аллее славы (установлен в 2008 году) и расположенный там же мемориал бойцам, погибшим в здешних сражениях. В селе Селявное – братская могила, памятник на возвышенности самому Чолпонбаю (установлен в 1957 году) и место на спуске к Дону, где находился вражеский дзот и где погиб наш земляк".

Отдать дань памяти герою не помешал и начавшийся потом сильный дождь. "Мы посещаем эти дорогие для всех нас места в любую погоду", - сказал Талантбек Намазбеков.