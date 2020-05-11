Кыргызстанцы в Москве поучаствовали в "Бессмертном полку – онлайн"

Вместе со многими россиянами граждане Кыргызстана приняли участие 9 мая в международной акции "Бессмертный полк – онлайн". Об этом рассказал координатор "Бессмертного полка" кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.

"Наши соотечественники сразу же поддержали инициативу такого международного проекта, вызванного невозможностью пройтись в этот раз по улицам с портретами своих близких, воевавших и трудившихся в тылу в Великую Отечественную войну. У многих с прошлых раз хранятся эти портреты, оформленные в рамки. И поэтому 9 мая многие, как и призывали организаторы проекта "Бессмертный полк – онлайн", вышли 9 мая в 19.00, после традиционной Минуты молчания, с этими реликвиями на балконы. Другие в это же время поставили портреты в своих комнатах, во время просмотра телевизоров", - рассказал Кошматов.

Кроме того, отметил он, немало кыргызстанцев откликнулись и на другой призыв, ранее прозвучавший из уст Народного артиста СССР Василия Ланового: исполнить после Минуты молчания песню "День Победы". По словам Улана Кошматова, сообщениями и видео о своем участии в таких инициативах соотечественники уже поделились в соцсетях.

"Ну и, конечно, мы ждем, когда, после отмены всех ограничительных мероприятий, в назначенный день сможем пройти вместе с другими жителями России в рядах настоящего, а не виртуального "Бессмертного полка". То, что и он, и парад Победы на Красной площади обязательно состоятся в текущем году, подтвердил президент Владимир Путин, выступивший 9 мая со своим обращением возле Могилы Неизвестного Солдата", - продолжил Кошматов.

По его словам, у кыргызстанцев в Москве и в других регионах России уже наработан хороший организационный и другой опыт участия в этом народном марше. И уроженцы Кыргызстана в России проходили в его рядах на протяжении всех последних лет, с момента первого "Бессмертного полка" в Москве.