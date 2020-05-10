Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Общественный транспорт в Бишкеке не будет запущен

846  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Работа общественного транспорта в Кыргызстане пока не будет возобновлена. Об этом сегодня на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на данном этапе работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов разрешаться не будет.

"Наступающий этап представляет особую важность из-за возникновения новых рисков распространения COVID-19. Поэтому под жёсткий контроль будет взято исполнение всех санитарных требований и соблюдение принципа социального дистанцирования. Мы не можем допустить, чтобы все наши усилия оказались напрасны. Я обращаюсь к руководителям организаций и предприятий: на вас лежит большая ответственность! Вы должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных требований. В свою очередь руководители органов местного самоуправления должны осуществлять строгий контроль", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387959
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  