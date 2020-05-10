Общественный транспорт в Бишкеке не будет запущен

Работа общественного транспорта в Кыргызстане пока не будет возобновлена. Об этом сегодня на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на данном этапе работа троллейбусов, автобусов и микроавтобусов разрешаться не будет.

"Наступающий этап представляет особую важность из-за возникновения новых рисков распространения COVID-19. Поэтому под жёсткий контроль будет взято исполнение всех санитарных требований и соблюдение принципа социального дистанцирования. Мы не можем допустить, чтобы все наши усилия оказались напрасны. Я обращаюсь к руководителям организаций и предприятий: на вас лежит большая ответственность! Вы должны обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарных требований. В свою очередь руководители органов местного самоуправления должны осуществлять строгий контроль", - сказал он.