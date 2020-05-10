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В Бишкек из ОАЭ вернулись граждане Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 мая, в Бишкек вернулись 177 граждан Кыргызской Республики из Объединенных Арабских Эмиратов рейсом авиакомпании "Fly Dubai" по маршруту "Дубай-Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, данный вопрос был проработан во исполнение поручения Президента КР и Правительства КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана из иностранных государств на фоне приостановления международного авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

"Все прибывшие граждане будут помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения установленных медицинских процедур.

Напоминаем, что 26 апреля и 3 мая из Объединенных Арабских Эмиратов, в соответствии с договоренностями, достигнутыми с эмиратской стороной, вернулись 361 граждан Кыргызской Республики.

В свете участившихся фейковых объявлений и сообщений частных лиц об организации рейсов и иных путей для возвращения соотечественников в Кыргызстан, Министерство иностранных дел напоминает, что достоверную информацию об изменении режимов чрезвычайного положения, карантинных и иных ограничительных мер, о правовых статусах государственных границ иностранных государств, в том числе сведения об организации вывозных чартерных авиарейсов, необходимо получать только у официальных представителей компетентных государственных органов, а также у дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/387960
Теги:
МИД, ОАЭ, Кыргызстан, коронавирус
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