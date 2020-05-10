На границе договорились прекратить все работы на конфликтном участке Чек

Сегодня, 10 мая, на границе Кыргызстана и Таджикистана состоялась встреча представителей Баткенской и Согдийской областей. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

По ее данным, переговоры прошли на уровне первых заместителей глав областей.

С кыргызской стороны в них приняли участие первый заместитель полномочного представителя правительства Жаркынбек Максутов, аким Баткенского района, руководители силовых структур региона. Делегацию соседнего государства возглавил первый заместитель главы Согдийской области, аким Исфаринского района и руководители силовых структур.

Главы делегаций акцентировали внимание на профилактике инцидентов в местах, где граждане двух стран живут вперемешку, на необходимости проведения разъяснительных бесед среди населения. По итогам переговоров решено усилить патрулирование в густонаселенных приграничных селах с обеих сторон, чтобы обеспечить безопасность местных жителей, а также предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, достигнута договоренность о временном прекращении строительства каких- либо объектов и проведение сельскохозяйственных работ на неописанных, не уточненных приграничных территориях, согласно ранее подписанным соглашениям.

Поднимался на переговорах и вопрос о материальном ущербе, нанесенном во время вооруженного конфликта. Как сообщается, достигнута договоренность, что он будет подсчитан на совместной встрече.

Что касается вопроса по спорному участку, из-за которого произошел конфликт, то принято решение, что межправительственная комиссия по делимитации границы приступит к его рассмотрению после стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса.

Напомним, 8 мая в местности Чек на кыргызско-таджикско границе произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек. Он относится к неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. После того, как конфликт между жителями был остановлен военнослужащими обеих сторон, неожиданно пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана. В результате получили ранение различной степени тяжести трое военнослужащих и один местный житель. Состояние одного из военнослужащих тяжелое.