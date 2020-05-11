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Разрешение на работу в Бишкеке. Власти не дают ответа какие нужны документы

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- Екатерина Улитина
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Чиновники пока не могут дать ответ, какие документы нужны горожанам, чтобы выйти на работу и передвигаться по Бишкеку.

Накануне, первый вице-премьер Кубатбек Боронов заявил, что иногородним гражданам понадобятся справки с места работы, заверенные в Налоговой службе, а жителям столицы такие справки не нужны.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов позже заявил, что для горожан нужны две справки с места работы, заверенная печатью Налоговой службы и с места жительства.

На официальной странице в Твиттер Государственная налоговая служба опубликовала оба варианта информации, окончательно запутав горожан. Позже Налоговая служба извинилась за противоречивую информацию на своей странице, однако достоверной информации по-прежнему нет.

Отказались комментировать этот вопрос и в пресс-службе мэрии. Там заявили, что информацию предоставит мэр Бишкека Азиз Суракматов на сегодняшнем брифинге в правительстве. Сначала было заявлено, что брифинг состоится в 11.10, но его перенесли на 14.00.

Напомним, сегодня в Бишкеке, Оше и в ряде других населенных пунктах закончился режим чрезвычайного положения. Расширен список предприятий, которые могут вернуться к работе. Однако, прежние пропуска, выданные комендатурой аннулируются, так как сама комендатура прекратила свое действие, вместе с окончанием режима ЧП. Теперь карантинные меры контролирует столичная мэрия.


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URL: https://www.vb.kg/387969
Теги:
ГНС, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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