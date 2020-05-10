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В Кыргызстане отменяется режим ЧП и комендантский час

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане отменяется режим ЧП. Такое решение принято на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Отмечается, что введенный на определенных территориях режим ЧП заканчивается 10 мая в 24.00 часов, также комендантский час отменяется.

При этом принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе, контроль будет усилен.

Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин.

Напомним, с 11 мая в карантинном режиме разрешается экономическая деятельность:

Сфера финансовых и иных услуг:

• микрофинансовые организации;

• страховые компании;

• ломбарды;

• пункты обмена валют;

• агентства недвижимости;

• туристические агентства;

• адвокатские конторы;

• печатные услуги.

Сфера бытового обслуживания населения:

• сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

• ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

• химическая чистка и клининг.

Сфера торговли:

• магазины и рынки строительных материалов;

• рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

• рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;

• автосалонов, за исключением авторынков.

Средства массовой информации.


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URL: https://www.vb.kg/387957
Теги:
правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (153 материалов)
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