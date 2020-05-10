В Кыргызстане отменяется режим ЧП и комендантский час

В Кыргызстане отменяется режим ЧП. Такое решение принято на заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Отмечается, что введенный на определенных территориях режим ЧП заканчивается 10 мая в 24.00 часов, также комендантский час отменяется.
При этом принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе, контроль будет усилен.
Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин.
Напомним, с 11 мая в карантинном режиме разрешается экономическая деятельность:
Сфера финансовых и иных услуг:
• микрофинансовые организации;
• страховые компании;
• ломбарды;
• пункты обмена валют;
• агентства недвижимости;
• туристические агентства;
• адвокатские конторы;
• печатные услуги.
Сфера бытового обслуживания населения:
• сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
• ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
• химическая чистка и клининг.
Сфера торговли:
• магазины и рынки строительных материалов;
• рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
• рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей;
• автосалонов, за исключением авторынков.
Средства массовой информации.