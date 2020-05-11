В Кыргызстане смягчают карантин. Кому разрешили работать? (полный список)

В Кыргызстане постепенно вводятся послабления в режим карантина, который объявлен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Республиканский штаб по противодействию COVID-19 опубликовал полный список разрешенных объектов экономической деятельности.

В Штабе отмечают, что в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.

Вид деятельности:

Предприятия, связанные с производством, переработкой, транспортировкой и реализацией:

- сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства (производство упаковки, тары, кормов и др.);

- лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты, медицинских масок и халатов);

- реализация горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.

Деятельность медицинских учреждений.

Деятельность лабораторий.

Все виды услуг ЖКХ (вода, канализация, газ, свет, связь, отопление, сбор и вывоз мусора, услуги лифтеров).

Услуги по дезинфекции и по очистке сливных ям (септиков).

Деятельность почтовой связи.

Сфера финансовых и иных услуг:

- коммерческие банки;

- таможенные, финансовые и биржевые брокеры.

- микрофинансовые организации;

- обменные пункты;

- ломбарды;

- страховые компании;

- государственные и частные нотариусы;

- юридические услуги (адвокатура);

- агентства по недвижимости;

- туристические агентства и услуги;

- услуги типографии.

Средства массовой информации.

Пункты общественного питания, включая точки быстрого питания (только на доставку и на вынос).

Сфера промышленности и производства:

- энергетическая промышленность;

- химическая и нефтегазовая промышленность;

- машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;

- горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;

- текстильная и кожевенно-обувная промышленность;

- мебельная промышленность;

- производство строительных и отделочных материалов;

- и другие виды промышленности и производства.

Сфера строительства:

- объекты строительства;

- подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;

- сопутствующие работы и услуги.

Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:

- техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;

- вулканизация и балансировка шин;

- мойка и химчистка.

Сфера торговли:

- интернет магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;

- оптовая продажа (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов), магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов;

- оптовая продажа (точки/склады/магазины) и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры;

- зеленые рынки (продажа саженцев и насаждений итд.);

- магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;

- автосалоны, за исключением авторынков.

Сфера бытового обслуживания населения:

- услуги парикмахерских кабинетов и салонов красоты;

- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;

- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;

- химчистка и клининг.

Сфера транспортных услуг:

- организованные таксомоторные службы (при посадке не более 2-х человек).