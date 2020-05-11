В Кыргызстане смягчают карантин. Кому разрешили работать? (полный список)

В Кыргызстане постепенно вводятся послабления в режим карантина, который объявлен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Республиканский штаб по противодействию COVID-19 опубликовал полный список разрешенных объектов экономической деятельности.
В Штабе отмечают, что в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности.
Вид деятельности:
Предприятия, связанные с производством, переработкой, транспортировкой и реализацией:
- сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая сопутствующие производства (производство упаковки, тары, кормов и др.);
- лекарственных средств, медицинских препаратов, изделий и принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты, медицинских масок и халатов);
- реализация горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.
Деятельность медицинских учреждений.
Деятельность лабораторий.
Все виды услуг ЖКХ (вода, канализация, газ, свет, связь, отопление, сбор и вывоз мусора, услуги лифтеров).
Услуги по дезинфекции и по очистке сливных ям (септиков).
Деятельность почтовой связи.
Сфера финансовых и иных услуг:
- коммерческие банки;
- таможенные, финансовые и биржевые брокеры.
- микрофинансовые организации;
- обменные пункты;
- ломбарды;
- страховые компании;
- государственные и частные нотариусы;
- юридические услуги (адвокатура);
- агентства по недвижимости;
- туристические агентства и услуги;
- услуги типографии.
Средства массовой информации.
Пункты общественного питания, включая точки быстрого питания (только на доставку и на вынос).
Сфера промышленности и производства:
- энергетическая промышленность;
- химическая и нефтегазовая промышленность;
- машиностроение, приборостроение и электротехническая промышленность;
- горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия;
- текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
- мебельная промышленность;
- производство строительных и отделочных материалов;
- и другие виды промышленности и производства.
Сфера строительства:
- объекты строительства;
- подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
- сопутствующие работы и услуги.
Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
- техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску;
- вулканизация и балансировка шин;
- мойка и химчистка.
Сфера торговли:
- интернет магазины (электронная коммерция), включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб;
- оптовая продажа (оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов), магазины и рынки строительных материалов, а также поставка строительных материалов;
- оптовая продажа (точки/склады/магазины) и рынки тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной отраслей, а также поставка тканей и фурнитуры;
- зеленые рынки (продажа саженцев и насаждений итд.);
- магазины и рынки автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок;
- автосалоны, за исключением авторынков.
Сфера бытового обслуживания населения:
- услуги парикмахерских кабинетов и салонов красоты;
- сантехнические, электромонтажные и плотнические работы;
- ремонт бытовой техники, машин, аппаратов и приборов;
- химчистка и клининг.
Сфера транспортных услуг:
- организованные таксомоторные службы (при посадке не более 2-х человек).