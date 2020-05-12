Парламентарии стран СНГ выступили за сохранение правды о Победе

Депутаты Жогорку Кенеша приняли участие в международной парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот видео-мост состоялся по инициативе Совета Федерации РФ и Международного информационного агентства "Россия сегодня". И собрал парламентариев государств не только Содружества, но и Грузии, Украины, стран Центральной и Восточной Европы, Европарламента, известных политических и общественных деятелей.

Как сообщили в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, собеседники рассказали о том, какую роль сыграли их родные страны в борьбе с нацизмом, как в них берегут память об этой войне. Открывая конференцию, председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула: "В жизнь вступают новые поколения, и они должны знать всю правду о войне. Это наша общая история. Она остается таковой и сейчас, спустя 75 лет. Ни у кого нет права изменять историю и изменять истории".

По словам Матвиенко, свобода выбора каждым государством своего пути развития стала возможна, в том числе, и благодаря общей Победе: "Полагаю, стоит в очередной раз осмыслить уроки Победы, ее значение для настоящего и будущего. Мы должны добиться того, чтобы Победа над нацизмом в той страшной войне была признана всемирным наследием человечества, а памятники бойцам-освободителям – всемирным мемориалом".

"Укрепление сотрудничества между нашими странами, а также взаимная помощь и поддержка в настоящее время важны как никогда", - отметил в своем выступлении председатель Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков. Он сообщил, что в республиканских СМИ широко освещаются события военных лет, написаны очерки и репортажи о героях войны и тружениках тыла, на телеканалах страны транслируются художественные и документальные фильмы патриотического характера. По словам Дастанбека Джумабекова, представители Кыргызстана также приняли активное участие в международном проекте "Строки памяти", подготовленном по инициативе Молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.