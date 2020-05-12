Бизнес-ассоциации хотят помочь Правительству в посткризисном восстановлении

Президент Сооронбай Жээнбеков провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций, обсуждены вопросы посткризисного восстановления экономической активности в стране.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр экономики Санжар Муканбетов, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов, председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев, председатель Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров, директор осударственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

Представители бизнес-ассоциаций рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в сложившейся ситуации и наиболее актуальных вопросах, интересующих представителей деловой среды. Были озвучены конкретные предложения по восстановлению экономической активности в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков порекомендовал Правительству активно привлекать бизнес- сообщество к процессу разработки краткосрочных и долгосрочных антикризисных программ.

Глава государства подчеркнул необходимость своевременной реализации мер, направленных на поддержку бизнеса в текущей ситуации. Он озвучил ряд предложений для Правительства страны по пересмотру среднесрочных и долгосрочных стратегических направлений развития, отметив важность создания благоприятных условий для бизнеса и поддержки приоритетных секторов экономики.

Президент обратил внимание на усиление мер по поддержке бизнеса в посткризисный период и поддержку отечественных товаропроизводителей.

- Сокращение зависимости от импорта - не только экономический вопрос, это касается и продовольственной безопасности страны. Надо выработать действенные механизмы оказания поддержки для отечественных производителей, которые требует ситуация в условиях текущего кризиса, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил важность предоставления малому и среднему бизнесу долгосрочных льготных кредитов и своевременного обеспечения экономики необходимой ликвидностью.

-Надо уделять особое внимание нашим конкурентным преимуществам. Например, оказывать поддержку производству экологически чистой продукции, оказанию цифровых услуг, ведению электронной торговли, рекреационному и медицинскому туризму, производству защитных средств, - призвал президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость оперативного внедрения цифровой экономики, добавив, что мировая пандемия наглядно продемонстрировала требования и перспективы в сфере цифровых технологий.

Широкое применение цифровых технологий, выработка понятных и удобных правил для бизнеса, усиление предоставления онлайн услуг, либерализация налогового законодательства - все это минимизирует бюрократию и административное давление на бизнес.

Президент также обратил внимание на усиление роли бизнес-ассоциаций, использование новых инвестиционных возможностей и стимулирование внутренних инвестиций.

- Необходимо пересмотреть инвестиционную стратегию с учетом новых вызовов. Мы должны предложить инвесторам простые и понятные правила для того, чтобы новые возможности и преимущества своевременно были использованы, - подчеркнул глава государства.

С учетом оценки экономического ущерба и новых вызовов, он также предложил разработать новую программу поддержки и развития предпринимательства в стране.

-Мы должны создать для предпринимательства новую среду, новую культуру, новые условия. Поэтому Правительству совместно с бизнесом необходимо образовать специальную рабочую группу для выработки новой стратегии, определяющей уникальные возможности развития. В условиях кризиса, экономика нуждается в длинных и дешевых финансовых ресурсах. В этой связи отмечаю особую необходимость создания среды для образования и широкого применения целевых инвестиционных фондов для финансирования кластерных проектов, - -сказал президент.