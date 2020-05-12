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15 мая бесплатная строчная реклама в газете "Вечерний Бишкек".

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- Ринат Кольцов
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В связи с непростой экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных мер по пресечению ее распространения руководство "Рекламной фирмы "Рубикон" приняло решение: ПУБЛИКАЦИЯ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ПЯТНИЧНОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ "ВЕЧЕРНИЙ БИШКЕК"ОТ 15 МАЯ 2020 г. – БЕСПЛАТНО.

Успейте воспользоваться редкой возможностью и найти новых клиентов!

Акция действует до 18 часов 13 мая (среда).

Текст строчной рекламы можно отправить через приложение WhatsApp по тел.:(0551) 68-03-88, (0701) 68-03-88


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URL: https://www.vb.kg/387985
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