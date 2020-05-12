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Открыт памятник погибшему спецназовцу ГКНБ полковнику Усенбеку Ниязбекову

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- Екатерина Улитина
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12 мая 2020 года в день памяти бойцов спецподразделения "Альфа", погибших при исполнении служебного долга, на Ала-Арчинском кладбище Бишкеке открыт памятник спецназновцу ГКНБ КР полковнику Ниязбекову Усенбеку.

На открытии присутствовали представители аппарата правительства КР, ветераны и руководство ГКНБ, а также родные и близкие Ниязбекова.

На церемонии открытия выступавшие отметили, что Усенбек Ниязбеков был простым и жизнерадостным человеком. Он запомнился как добрый, отзывчивый и любящий отец. Преданный друг и истинный сын Отечества до конца выполнял свой служебный долг. Совершив подвиг, Ниязбеков ушел из жизни, но он всегда остается с нами в строю.

Напомним, что полковник Ниязбеков Усенбек погиб 7 августа 2019 года в ходе принудительного привода бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Усенбек Ниязбеков родился в 1972 году в селе Бель-Урюк Ноокатского района Ошской области. Окончил Ошский технологический университет. В органах ГКНБ КР с 2000 года.

За время своей службы был награжден государственными и ведомственными наградами.

Ниязбеков Усенбек посмертно награжден медалью "Эрдик".


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URL: https://www.vb.kg/387986
Теги:
ГКНБ, памятник, Бишкек, Кыргызстан, Кой-Таш
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