В Бишкеке навестили всех кавалеров Ордена Славы

Торговое представительство России в Кыргызстане по инициативе руководителя Латыпова Валерия Сагитовича с прошлого года шефствует над ветеранами - кавалерами ордена Славы, проживающими в Бишкеке. Этот год также не стал исключением.

Каждый месяц приходят в гости, помогают, общаются. И в семьях ветеранов их все знают и ждут.

В День праздника шефы приготовили сюрприз - дети сотрудницы Иван и Миша читали ветеранам стихи о войне. Причем двум - танкистам - о танках. Помните "Из сотен лиц узнал бы я мальчишку - но как зовут забыл его спросить...."

Для мальчишек это получилось целым испытанием - надо рассказывать громко, поскольку слух ветеранов подводит.

У каждого ветерана теперь по две медали на 75 лет - одна от Путина - другая от Жээнбекова.

- Для нас важно живое общение с ветеранами, хотим чтобы они и их семьи видели уважение к подвигу солдат, уважение к Ветеранам Великой Отечественной войны. - рассказал руководитель Торгпредства России в Кыргызстане

Кавалеры Ордена Славы:

Михаил Семенович СДЕЛЬНИКОВ - кавалер орденов Славы и Красного Знамени. Трудно поверить, что этому высокому, статному человеку, настоящему богатырю - 96 лет. Он обладает особым чувством юмора, с ним интересно общаться и больше хочется расспрашивать о секретах долголетия, а не о войне.

В 1941 году Миша Сдельников окончил 9–й класс. Когда началась война, рвался на фронт, но в военкомате отвечали, что ему нет 18, и выпроваживали. Осенью стали прибывать эшелоны с ранеными, и школу отдали под госпиталь. Учиться стало негде. А уже в январе 1942 года одноклассников отправили в пехотное училище, через 4 месяца - на фронт. Новобранцам присвоили сержантские звания - и в бой. Железные дороги были разбиты, и до фронта юные бойцы шли пешком пятеро суток. Кухня отставала, голодали. Когда прибыли на место, поступил приказ - выбить фашистов из населенного пункта. Развернутой цепью солдаты шли через гороховое поле. "Идем, горох собираем и едим. А тут же минометный обстрел. Столько людей сразу погибло, а те, кто выжил, утром в атаку пошли. Задачу мы выполнили".

- Я воевал в донских степях, когда противник рвался к Сталинграду. Сил на сдерживание его натиска не хватало - мы отступали. Потери были большие. После каждого боя оставались единицы. Требовалось новое и новое пополнение. За это время наша часть была 5 раз переформирована. - рассказывает Михаил Семенович.

Вспоминает, что при форсировании Дона стоило только доплыть до середины, как лодки и плоты накрывал шквальный огонь противника. Все в щепки: люди, дерево. Переправились единицы, в живых из всех осталось 7 человек. А уже через сутки подоспело подкрепление.

Сдельников получил тяжелое ранение, из–за которого потом его комиссовали. Одна разрывная пуля прошла возле глаза, пробила язык и вышла через щеку. Вторая попала в плечо, до сих пор в руке осколки. В госпиталях лежал целый год. Потом отправили долечиваться домой. Дома его выходила мама, но медкомиссию он уже не прошел. В военкомате бойца Сдельникова ждали орден Отечественной войны и орден Славы III степени. Орден Славы за ту операцию по форсированию Дона, когда бойцы смогли укрепиться на вражеской территории.

На портале "Память народа" можно увидеть похоронку на имя Михаила Семеновича Сдельникова, за тот самый бой, где он был ранен.

После войны женился, затем поступил в Московский институт пищевой промышленности и устроился на фрунзенский хлебозавод, где и проработал долгие годы. До сих пор присматривает за виноградом в своем саду...

Петр Иванович ПОЛОМОШНОВ - постоянный участник всех массовых мероприятий, которые проводятся в Бишкеке. Небольшого росточка, худенький, и вряд ли в нем можно угадать героя.

А ведь это так. Рядовой Петр Поломошнов 1924 года рождения, механик–водитель самоходной установки артбригады 76.36. В его наградном листе на орден Славы III степени указано, что "Поломошнов" при прорыве сильно укрепленной полосы противника на высоте 177 Яссы (Румыния) проявил мужество и отвагу. Уничтожил два станковых пулемета и противника, чем обеспечил выполнение задачи, поставленной дивизиону. Ранен, находится в госпитале". И это не единственный боевой эпизод. Каждую ложбину и взгорок освобожденной с боями Европы "пропахал" на своей технике. В пыли, грязи, под огнем.

- Что помнится? Как наткнулся на "тигра". При выполнении задачи на самоходке двигался по улице, стал поворачивать, и вдруг прямо предо мной эта махина. Уткнулись ствол в ствол. И я его вижу, и он мое лицо в своем отсеке видит прямо перед собой. И выстрелил гад наугад, не попал в двигатель и бензобак, а ведь мог, видимо, надеялся - не стал целиться через прицел, целился через ствол. И хоть ранило меня, но жив остался. Еле успел уйти. Повезло, сами понимаете, самоходка - не танк, - рассказал Петр Иванович.

Михаил Иванович КАЗАКОВ 1925 года рождения - самый младший из пяти бишкекских кавалеров ордена Славы. У него 2 ордена Славы: III и II степени, медаль "За отвагу". Полковник встретил нас в парадной форме.

Первой он получил медаль "За отвагу". В представлении к награде указано, что он увлекал бойцов в атаку личным примером. То есть первым поднимался из окопа. А это и есть героизм.

- На Вислинский плацдарм мы переправлялись кто на чем. И все под огнем. Уцелели! Полгода удерживали оборону, все это время бомбежки, контратаки, атаки. В затишье немцы к нам ходили, мы с ними проводили разъяснительные беседы. Говорили, что все: "Гитлер капут, сдавайтесь!", и были те, кто переходил на нашу сторону. Но в основном гитлеровцы, остервенело воинственные огрызались до последнего. На нашем участке фашисты иногда использовали в первых траншеях власовцев. И они стреляли в нас.

Одер форсировали уже не вплавь, по мосту, который был проложен нашими инженерными частями, но тоже по пояс в воде. Кто–то был ранен, кто–то убит. Это же мощнейшие укрепрайоны, которые серьезно оборонялись. Нам с другом моим Александром Петровым из Тульской области повезло. Обоих наградили орденом Славы. Оба с войны вернулись, - рассказывает Михаил Иванович.

Вот только первого представления к ордену Славы III степени на интернет–ресурсе "Память народа" нет. Как и упоминания о награждении медалью "За отвагу". Номера наград вписаны в военный билет Казакова. Да и в представлении к ордену Славы II степени указано, что он был награжден ранее орденом III степени. Как и положено. Необходимо восстановить справедливость и внести поправки на интернет–ресурсе.

В наградном листе, подписанном командиром 142–го гвардейского полка, подполковник Горшанов написал: "Гвардии младший сержант Казаков за время наступательных боев с 14 по 16 января 1945 года проявил исключительный образец личного мужества и бесстрашия. Выполняя смело и мужественно все приказы командования, за два дня боя уничтожил снайпера и пулеметный расчет, 9 офицеров, кроме того, взял в плен 4 немцев".

После войны он закончил военное училище. Став офицером, честно служил народу. А уже после отставки так же преданно работал военруком. На вопрос, о чем он думает сейчас, о чем мечтает, ответил, что самое важное - сохранить мир, сохранить молодежь и научить ее думать о Родине.

Леонид Иванович РОМАШКИН. Год назад был частично парализован, руки престали слушаться. Но как только мы вошли, он тут же попросил достать боевые награды. Их целая россыпь. Ордена Красного Знамени, Славы III степени, Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина". Награды находятся в удручающем состоянии, георгиевская ленточка с ордена Славы где–то потерялась. Железо колодки без ткани делает эту награду жестче, ближе к войне. Просто обнажает правду - война вся в металле, в осколках мин, снарядов, которые летят в тебя и которыми ты уничтожаешь противника. Потемневший металл словно вобрал в себя всю боль и страдания сидящего перед нами человека, прошедшего фронт, выжившего в годы восстановления, перестройки. И теперь 9 мая ему исполнится 95 лет, а он встать не может, пойти на парад - заперт в паралич. И видно, как его это тяготит. Не возраст, а беспомощность. Он то песни военных лет поет, то вдруг, отвечая на вопрос, плачет.

При нас в дом пришли корреспонденты из ТВ–компании и с ходу начали снимать плачущего старика. Пришлось объяснять, что не надо снимать солдата в слезах. А лучше расспрашивать его о наградах. Такой набор орденов - это свидетельство беспримерной храбрости, дерзости, смекалки. Он знамя полка спас, а в наградном листе на орден Славы перечень ранений не помещается.

- Попал на фронт и сразу в бой. Выдали миномет - тяжеленную металлическую штуку, с которой не знал, что делать. И тут же меня ранило в пятку. Рухнул как подкошенный, в сапоге стало тепло от крови. Что было потом, не помню. Казалось, что всего пять минут прошло и бой прекратился, командир приказал отступать. Я стоять не могу, а он материт меня и кричит: "Или трубу найдешь, или сдохнешь, идиот". Оставил со мной одного солдата, остальные ушли в сторону леса. Мы несколько часов на пузе ползали там, где мог быть миномет. Нашли.

- Когда ранили в бедро, истекал кровью, раны никак не закрывались. Бинтов не было, лекарств не было, буквально заживо гнили. Но сестрички как–то выхаживали нас. И я встал на ноги, догнал свою 106–ю Днепровско–Забайкальскую Краснознаменную стрелковую дивизию и дальше служил автоматчиком. Бои уже перестал считать - выжил, и слава богу!

- В 1944–м получил медаль "За отвагу". Первым форсировал реку Луга и прикрыл огнем других бойцов, дав им возможность также переправиться. Тогда мы уничтожили силы противника, вдвое превосходящие нас по численности.

...Уже накануне Великой Победы Ромашкин получил орден Славы III степени. Эта история стала легендарной. В конце апреля 1945 года два батальона немцев пытались прорваться из окружения. В этот момент Леонид Иванович охранял боевое Красное знамя полка. Не имея возможности для маневров, Ромашкин принял решение затаиться, подпустить фашистов на максимально близкое расстояние и открыть огонь на поражение. Ему удалось уничтожить 150 немецких солдат, двух взять в плен. А через несколько дней Германия капитулировала окончательно. И наш Леонид Ромашкин из Каракола расписался на рейхстаге.