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Жээнбеков навестил военнослужащих раненных во время стрельбы на границе

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, навестил военнослужащих, получивших ранения во время недавнего инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Султанбек уулу Мирбек, Абдисаит уулу Манас и Турдубай уулу Чынгыз, получившие огнестрельные ранения, на данный момент проходят лечение в Национальном госпитале в Бишкеке при Министерстве здравоохранения.

Президент Сооронбай Жээнбеков высказал пограничникам слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления.

Выразил благодарность за добросовестное служение Родине и охрану ее рубежей.


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URL: https://www.vb.kg/387989
Теги:
граница, президент, приграничные конфликты, Кыргызстан, Погранслужба, Сооронбай Жээнбеков
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