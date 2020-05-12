Жээнбеков навестил военнослужащих раненных во время стрельбы на границе

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 мая, навестил военнослужащих, получивших ранения во время недавнего инцидента с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Султанбек уулу Мирбек, Абдисаит уулу Манас и Турдубай уулу Чынгыз, получившие огнестрельные ранения, на данный момент проходят лечение в Национальном госпитале в Бишкеке при Министерстве здравоохранения.

Президент Сооронбай Жээнбеков высказал пограничникам слова поддержки и пожелал им скорейшего выздоровления.

Выразил благодарность за добросовестное служение Родине и охрану ее рубежей.