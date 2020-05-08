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На кыргызско-таджикской границе получили ранения трое военнослужащих

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- Бакыт Басарбек
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В ходе перестрелки на кыргызско-таджикской границе получили ранения различной степени трое военнослужащих ГПС КР. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ГПС, раненным оказывается необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время прекращена перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана, спровоцированная таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли групповой огонь (по уточненным данным) в направлении кыргызских пограничников и граждан.

В данное время проходит встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению с пограничными представителями Республики Таджикистан по Исфаринскому направлению по стабилизации обстановки на данном участке на кыргызско-таджикской госграницы", говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/387920
Теги:
перестрелка, приграничные конфликты, ранение, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан, Погранслужба
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