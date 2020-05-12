В ЕАБР обнадежили Кыргызстан на вторую половину 2020 года

Во второй половине 2020 года начнется умеренное восстановление экономик стран-участниц Евразийского банка развития. Об этом говорится в материале "Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз"", подготовленном Дирекцией ЕАБР по аналитической работе.

По мнению специалистов банка, начавшееся во второй половине 2020 года восстановление экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана продолжится в последующие два года.

ЕАБР считает, что поддержку экономикам этих стран окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Их реализация позволит сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Для Кыргызстана темпы прироста ВВП в 2020 году прогнозируются в 0.1 процента, но уже в 2021-м – 5.6, в 2022-м – 4.2 процента.

Говоря о складывающейся сегодня ситуации, аналитики ЕАБР отмечают, что условия функционирования государств ЕАБР существенно изменились с конца марта текущего года. Ужесточение карантина в странах с крупнейшими экономиками вследствие пандемии привело к переоценке перспектив мирового роста в сторону ухудшения. Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения заболевания, принимаемые властями большинства государств ЕАБР наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары оказывают значительное влияние на экономическую активность в регионе. В связи с этим Евразийский банк развития актуализировал макроэкономические прогнозы с учетом действия обозначенных факторов.

Как сообщалось ранее, в ЕАБР выделяют две основные группы каналов влияния пандемии коронавируса на экономики стран-участниц банка. Первая группа каналов связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения цен на них, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий. По оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран - участниц Банка от действия внешних факторов могут составить в 2020 году около 2 процентов.

Вторая группа каналов cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания. Их действие проявляется в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран ЕАБР только от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками банка в размере около 1,5–2 процента.

Ослабление национальных валют в первом квартале текущего года окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 году, считают в ЕАБР