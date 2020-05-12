МИД: В мае домой вернутся около тысячи кыргызстанцев

Министерство иностранных дел планирует в мае текущего года вернуть на родину порядка тысячи кыргызстанцев. Об этом сегодня, 12 мая сообщил, министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.
В Кыргызстан вернутся соотечественники из следующих стран:
Всего возвращения на родину ожидают 8 тысяч 712 граждан Кыргызстана, которые находятся в 58 странах мира.
Напомним, тысячи граждан Кыргызстана застряли в иностранных государствах в связи с прекращением авиасообщения практически во всем мире из-за пандемии коронавируса. Министерство иностранных дел ведет работу по возвращению соотечественников домой.