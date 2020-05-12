Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МИД: В мае домой вернутся около тысячи кыргызстанцев

186  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство иностранных дел планирует в мае текущего года вернуть на родину порядка тысячи кыргызстанцев. Об этом сегодня, 12 мая сообщил, министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

В Кыргызстан вернутся соотечественники из следующих стран:

  1. Катар – 36 человек
  2. Кувейт – 105
  3. Иран – 16
  4. Франкфурт-на-Майне – 58
  5. Стамбул – 349
  6. Москва – 402
  7. Корея – 35
  8. Япония – 30
  9. Беларусь – 37

Всего возвращения на родину ожидают 8 тысяч 712 граждан Кыргызстана, которые находятся в 58 странах мира.

Напомним, тысячи граждан Кыргызстана застряли в иностранных государствах в связи с прекращением авиасообщения практически во всем мире из-за пандемии коронавируса. Министерство иностранных дел ведет работу по возвращению соотечественников домой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387994
Теги:
МИД, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  