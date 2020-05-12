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Кыргызским студентам в России помогают соотечественники

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- Евгений Денисенко
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Под свою опеку взяли представители кыргызской диаспоры в России своих соотечественников-студентов, которые обучаются в российских вузах и вынужденно остаются здесь из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, этим юношам и девушкам оказывается посильное содействие в решении проблем, возникающих у них в нынешней ситуации.

Одна из таких проблем, по словам председателя этого совета Раимкула Аттакурова, - жилищная. И если в одних вузах проживание иностранных студентов в общежитиях осуществляется в прежнем режиме, то в некоторых случаях их предупреждают о необходимости освободить помещения в связи с проведением карантинных и дезинфекционных мероприятий.

"Тогда мы связываемся с руководством таких высших учебных заведений и просим их пойти навстречу, не лишать места проживания. Объясняем: у некоторых молодых людей нет в Москве родственников, и они рискуют остаться без крыши над головой. Другим помогаем с поиском частного жилья, хотя оно и не всем по карману. Но в целом проблему так или иначе пока удавалось решать и критической ситуации в этом вопросе на сегодня нет", - рассказал Раимкул Аттакуров.

Вместе с тем, отмечает он, многие студенты-кыргызстанцы, как и их сограждане-трудовые мигранты, оказались очень стеснены в средствах. Таким помогают с продуктами питания, изыскивая различные возможности. Это и пожертвования самих соотечественники, и ресурсы некоторых общественных организаций.

"Вот сейчас попросили о дополнительной помощи Федерацию мигрантов России. С ней мы тесно взаимодействуем и благодаря ей уже оказывали поддержку нашим гражданам в Москве. Надеемся на содействие и теперь. В этот раз подали заявку на продуктовые наборы для 500 человек, в основном – именно для студентов. В каждом вузе, где обучаются наши земляки, назначили из их числа конкретных ребят. Они и будут ответствены за последующее распределение продуктовых наборов среди нуждающихся", - поделился планами глава Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.


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URL: https://www.vb.kg/387996
Теги:
Россия, студенты, диаспора, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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