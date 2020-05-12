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Кыргызстанцы собрались у посольства в Москве. Требуют отправить их домой

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- Екатерина Улитина
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Около 50 кыргызстанцев собрались у здания посольства Кыргызстана в Москве на Большой Ордынке, передает РИА Новости. Люди требуют отправить их на родину.

Издание сообщает, что, по словам собравшихся, из-за карантина они оказались в сложном положении: у них нет денег и жилья. Тем временем, посольство закрыто на карантин.

Охрану порядка обеспечивают около 20 гвардейцев.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса закрыты границы почти по всему миру, прекращено авиасообщение. По данным МИД, в мае из России планируется вернуть в Кыргызстан более 400 человек.


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URL: https://www.vb.kg/387999
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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