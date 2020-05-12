Финпол начал проверку имущества депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева

Имуществом депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева заинтересовались правоохранительные органы. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщила о начале расследования по двум статьям уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура зарегистрировала дело в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных в уголовном кодексе статьями 323 (незаконное обогащение) и 324 (незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности).

"В настоящее время в рамках указанного досудебного производства проводится проверка по установлению фактов незаконного обогащения со стороны вышеуказанного депутата", - сообщили в ГСБЭП.

Напомним, экс-прокурор Сыймык Жапыкеев заявил, что депутат ЖК Кубанычбек Жумалиев заработал огромное состояние, находясь на государственной службе. Депутат заявил, что это клевета и обратился в суд с требованием взыскать с бывшего прокурора компенсацию за моральный вред, который оценил в 10 млн сомов.