Заведено дело на Жапыкеева. Он обвинял депутата в незаконном обогащении

Сыймык Жапыкеев, который ранее обвинил депутата ЖК Кубанычбека Жумалиева в незаконном обогащении, стал фигурантом расследования МВД о призыве к насилию граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве пояснили, что заявление на Сыймыка Жапыкеева в органы внутренних дел написал депутат Кубанычбек Жумалиев. Поводом для обращения стала видеозапись Жапыкеева, на которой он обвинил депутата в коррупции и незаконном обогащении.

"7 мая 2020-года заявление К.Жумалиева зарегистрировано в АИС ЕРПП МВД Кыргызской Республики по признакам ст. 264 ч.3 (призыв к насилию граждан) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство. В ходе досудебного производства проведен мониторинг социальных сетей, где были обнаружены видео обращения гражданина С. Жапыкеева, где он

высказывался в отношении К. Жумалиева как о крупном коррупционере, который в течение долгих лет работая только на государственной службе, незаконно присвоил или украл государственное имущество стоимостью на несколько миллионов долларов. При этом С.Жапыкеев предлагает народу собраться и прийти домой к Жумалиеву и вынудить его передать незаконно добытые имущества государству, чтобы в дальнейшем оплатить долг Кыргызской Республики перед Китаем", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В целях установления в видеообращении С.Жапыкеева признаков преступления вышеуказанной статьи, назначена лингвистическая экспертиза. По досудебному производству проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, Финпол начал проверку имущества депутата Кубанычбека Жумалиева.