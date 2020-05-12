Сын Туйгуналы Абдраимова назначен зампредседателя РКФР?

Сын бывшего главы ЦИК, экс-полномочного представителя правительства по Чуйской области Туйгуналы Абдраимова Элмурат Абдраимов назначен заместителем председателя правления Кыргызско-российского фонда развития, сообщили Bars.Media собственные источники.

По данным источников, приказ о назначении был подписан 27 апреля.

Элмурат Абдраимов родился в 1982 году. Он работал в "Кыргызалтыне", "АйылБанке", в адвокатуре КР, в ФЕЦА и т. д. По специальности – юрист.

Правление РКФР является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом фонда. В состав правления фонда входят 3 представителя от кыргызской стороны и 2 представителя от российской стороны.

На сайте фонда информации о его назначении нет.