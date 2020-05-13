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У сторонников Атамбаева, находящихся в заключении, коронавирус не выявлен

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- Бакыт Басарбек
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В ГСИН пояснили, по какой причине представителей Национального центра по предупреждению пыток 12 мая не пропустили в СИЗО-1.

По данным ведомства, вчера произошло недоразумение, так как был санитарный день.

"В связи с проведением дезинфекции внутри здания и на территории СИЗО-1, а также проведением работы по подготовке на этап около 45 осужденных, где была большая загруженность сотрудников, не пропустили на территорию СИЗО-1 представителей Национального центра по предупреждению пытки.

ГСИН сожалеет, что вчера произошел подобный случай, и просит представителей указанного центра посетить СИЗО-1 и другие учреждения ГСИН в любое удобное время.

Вчера, 12 мая у Равшана Джеенбекова, Ниязова Фарида, Баабиева Фархата, Сапара Исакова, Карыпбек уулу Рысбека, Осмоналиева Каната, Мискенбаева Мээрбекова и Сагымбаева Каната были взяты ПЦР анализы на COVID-19. У всех результаты отрицательные.

Напомним, что отдельные члены СДПК и другие сторонники утверждали, что у Сапара Исакова, Каната Сагымбаева и у других лиц коронавирус и ставили под сомнение, что ГСИН скрывает о зараженных лиц, содержащиеся в учреждениях ГСИН.

ГСИН напоминает, что за ложные распространения по COVID-19 предусмотрена ответственность, предусмотренная законом", - говорится в сообщении ГСИН.


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URL: https://www.vb.kg/388015
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, Сапар Исаков, ГСИН, СИЗО, коронавирус
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