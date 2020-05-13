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Кыргызстанец на фестивале в честь Победы вошел в сотню лучших

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- Евгений Денисенко
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На российском телеканале "Победа" подведены итоги открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!". Участие в нем приняли и жители Кыргызстана.

Как сообщили в оргкомитете, этот фестиваль был призван объединить жителей России и других стран вокруг празднования важнейшей даты, вдохновить их на преодоление трудностей и привлечь внимание максимально широкой аудитории всех поколений.

Главным событием стал творческий конкурс, на который участники могли прислать свои записи своих выступлений в рамках нескольких конкурсов. Это - чтение стихов и прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения и других авторов, исполнение авторской песни или каверов известных песен.

В течение месяца на сайт фестиваля, стартовавшего 9 апреля, поступило 60 тысяч работ из 60 стран. Выступления представителей различных возрастов получили в общей сложности более 9 миллионов голосов. В числе лауреатов оказался и семиклассник из Кыргызстана, из города Токмак. Он прочитал стихотворение Александра Твардовского "Рассказ танкиста". И вошел в сотню лучших чтецов в этой категории.

Лучшие работы попали в масштабный 75-часовой марафон выступлений участников онлайн-фестиваля, который транслировался в эфире телеканала "Победа".

А на другом российском телеканале - "История" - напомнили о продолжении приема работ на акцию-конкурс "Я горжусь". Цель его – создание цифровой общенациональной семейной летописи войны. В пресс-службе "Цифрового телевидения" уточнили, что работы можно присылать и после 9 мая, участие открыто для всех желающих. Акция продлится до 2 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/388017
Теги:
конкурс, Россия, День Победы, Кыргызстан
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