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Каракол в 2022 году станет культурной столицей СНГ

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- Евгений Денисенко
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Широкий круг вопросов, связанных с развитием сотрудничества по различным направлениям, рассмотрен на состоявшемся 12 мая заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Оно прошло в формате видеоконференции, участие в нем принял глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, большое внимание собеседники уделили обсуждению сложной эпидемиологической ситуации, вопросам взаимодействия в борьбе с пандемией и преодоления негативных экономических и гуманитарных последствий для государств Содружества. Также одобрен целый ряд документов, которые впоследствии будут внесены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Значительная часть из них касается гуманитарной тематики. Так, проект Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021–2030 годы нацелен на создание благоприятных условий для развития всесторонних связей представителей молодого поколения стран Содружества, на консолидацию для этого усилий органов государственной власти, молодежных общественных и иных организаций, органов отраслевого сотрудничества СНГ.

Согласованы проекты стратегий развития сотрудничества в области туризма, физкультуры и спорта на 2021–2030 годы. Одобрен также проект соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Предусмотрено, что он будет представлять собой сеть образовательных организаций, объединенных для реализации совместных образовательных программ с использованием ресурсов организаций-партнеров.

Кроме того, одобрен проект Основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021–2025 годы. Он включает 12 разделов, отражающих основные направления реализации Концепции сотрудничества в сфере культуры. На заседании принято решение, что культурной столицей Содружества в 2022 году станет город Каракол в Кыргызстане.

Ряд документов, рассмотренных министрами иностранных дел, касается сотрудничества стран Содружества в сфере безопасности. Это, в том числе, проекты соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ и перечня формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств стран Содружества, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних границах. Эти документы будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/388018
Теги:
Каракол, СНГ, Чингиз Айдарбеков
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