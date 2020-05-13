Матраимов: Отсрочка по кредитам не решила проблему заемщиков (видео)

Правительство Кыргызстана предоставило гражданам отсрочки по кредитам, но это никоим образом не облегчило им жизнь. Об этом вчера на заседании профильного комитета заявил депутат Искендер Матраимов, обращаясь непосредственно к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и главе Нацбанка Толкунбеку Абдыгулову.

По словам депутата, в Кыргызстане более миллиона граждан получили кредиты для частного бизнеса и многие из них в период ЧП не работали.

"Я призываю вас обратить внимание на многочисленные жалобы наших граждан по поводу кредитов. Известно, что многие предприятия из-за карантина вынуждены были приостановить свою деятельность и соответственно появились опасения по поводу выплат кредита. Особенно, тяжелее ситуация у тех, кто брал кредиты в долларах. Согласно статистике в Кыргызстане более миллиона граждан получили кредиты для бизнеса. В каждой семье найдется человек, который взял кредит. Как людям выплачивать их во время карантина? Конечно, в свое время правительство обратило на этот вопрос внимание, дав отсрочку заемщикам, с этим не поспоришь, но полностью это проблему не решило", - обратился нардеп к членам правительства.

Все деле в том, что когда правительство давало отсрочку многие подумали, что банки за этот период процентов не будут начислять, отметил Матраимов.

"На деле же оказалось, что дав отсрочку банки проценты начислили на следующие месяцы. Теперь представьте, как учреждения, которые во время ЧП ни дня не работали, будут платить проценты? Почему никто не задумывался о том, насколько предложенная правительством отсрочка решит проблему заемщиков? Я как депутат в течение двух недель с экспертной группой занимаюсь этим вопросом. Мы изучили около 30 кредитных соглашений, согласно которым выходит, что банки не заключают договора с заемщиками по защите их прав. Кроме этого, сами госорганы, которые контролируют работу банков, не защищают права людей", - добавил он.

Для решения этой проблемы депутат попросил членов правительства рассмотреть его предложения, в частности, обязать коммерческие банки не начислять процентов по кредитам в период предоставленной правительством отсрочки.

"Нацбанк и коммерческие банки в среднем ежегодно имеют прибыль 18- 20 процентов. Неужели банки за какие-то считанные месяцы карантина не смогут простить проценты? Уважаемые члены правительства, вы сейчас ведете переговоры с международными донорами. Из выделенных ими средств можно было бы открыть программу по выдаче беспроцентных кредитов. Также прошу вас обязать Нацбанк для этой же цели использовать свои резервы, которые превышают 2 млрд долларов", - сказал Искендер Матраимов.