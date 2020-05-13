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Парламент одобрил отчет Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2019 год

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша КР был рассмотрен отчета Премьер-министра КР о деятельности Правительства КР за 2019 год.

В своем докладе Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев остановился на основных социально-экономических показателях по итогам 2019 года, проблемных вопросах и планах Правительства Кыргызской Республики на текущий, 2020 год.

Глава Правительства и руководители министерств и ведомств также ответили на вопросы парламентариев.

По итогам обсуждения депутаты Жогорку Кенеша КР одобрили отчет Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о деятельности Правительства за 2019 год.


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URL: https://www.vb.kg/388031
Теги:
Мухаммедкалый Абылгазиев, Жогорку Кенеш, правительство
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