Парламент одобрил отчет Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2019 год

Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша КР был рассмотрен отчета Премьер-министра КР о деятельности Правительства КР за 2019 год.

В своем докладе Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев остановился на основных социально-экономических показателях по итогам 2019 года, проблемных вопросах и планах Правительства Кыргызской Республики на текущий, 2020 год.

Глава Правительства и руководители министерств и ведомств также ответили на вопросы парламентариев.

По итогам обсуждения депутаты Жогорку Кенеша КР одобрили отчет Премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о деятельности Правительства за 2019 год.