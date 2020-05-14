Спикер Джумабеков недовольным депутатам: Не нравится – вас никто не держит

Сегодня, 14 мая, во время обсуждения поправок о снижении избирательного порога на выборах до 7%, депутаты поспорили о соблюдении регламента. Так, некоторые депутаты высказали мнение, что первым в палату был внесен проект о снижении порога до 5%, но его рассмотрение тормозят по неизвестным причинам. Тогда как, проект о 7% - ом пороге попал на рассмотрение без соблюдения всех норм, прописанных в регламенте.

Депутат ЖК Кенжебек Бокоев предложил создать комиссию, которая изучит все нарушения регламента, которые были допущены этим созывом парламента. В пример он привел свой законопроект об айыл окмоту, который 1,5 года назад прошел первое чтение и до сих пор не вынесен на второе.

После реплики Бокоева, Дастан Джумабеков попросил прекратить спор и заявил, что в парламенте никого не держат: "Не нравится – вас никто не держит".

Законопроект о снижении избирательного порога вызвал много споров в обществе и среди политиков. Некоторые выступали за снижение порога до 3%, другие до 5%. В Жогорку Кенеш были внесены несколько проектов поправок в закон "О выборах". Однако, процедуры согласования прошел лишь один законопроект – о снижении порога до 7%. Причина по которой затерялись другие проекты неизвестна.

В 2010 году избирательный порог для партий составлял 5% , в 2015 году партии, чтобы попасть в ЖК должны были набрать не менее 7% голосов избирателей. В 2017 году этот же созыв парламента поднял порог до 9%, однако ближе к дате следующих выборов, многие партии, занимающие места в парламенте, стали выступать за снижение порога, опасаясь, что в следующий созыв пройдут лишь самые богатые партии. Президент Сооронбай Жээнбеков выступал за то, чтобы все изменения в законодательство вносились не менее чем за год до даты выборов. Но несколько месяцев назад, выступая в Жогорку Кенеше, он заявил, что последнее слово в этом вопросе остается за депутатами, так как в республике очень много сторонников избирательного порога в 7%.

Следующие выборы в Жогорку Кенеш планируется провести осенью 2020 года.