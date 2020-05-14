До конца месяца цены на бензин упадут еще на 7-10% - Нефтетрейдеры

Цена на бензин в Кыргызстане снижается на протяжении последних недель и является экономически обоснованной. В ближайшие месяцы ожидается снижение стоимости бензина еще на 7-10%. Об этом заявляет Ассоциация нефтетрейдеров.

"Из-за ситуации на мировом нефтяном рынке и экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, стоимость нефти начала снижаться в середине марта и достигла в конце апреля минимальных значений. Однако стоимость ГСМ на НПЗ Российской Федерации начали постепенное снижение только в третьей декаде марта и продолжились в апреле месяце. Тогда как все крупные импортеры ГСМ в нашей стране имеют на складах хранения полутора-двух месячные запасы нефтепродуктов. Структура этих запасов сформирована по закупочным ценам начала года, когда стоимость ГСМ была значительно выше текущих закупочных цен", - говорится в сообщении нефтетрейдеров.

Более того, из-за введенного в республике режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения реализация горюче-смазочных материалов сократилась на 80%. Это привело к тому, что склады до сих пор загружены топливом, купленным по дорогой цене.

"… необходимо учитывать значительное влияние на себестоимость ГСМ беспрецедентной девальвации (~20%) национальной валюты сом по отношению к доллару США, произошедшей в марте апреле месяцах", - добавили в Ассоциации.

Нефтетрейдеры отмечают, что несмотря на экономические сложности, они продолжают в полной объеме оплачивать все налоги и сборы в Соцфонд, выплачивать сотрудникам зарплату и выполнять иные обязательства.

"Суммы фактической выручки не покрывают вышеуказанные обязательства, что вынуждает

компании принимать финансовую нагрузку на себя и, как следствие, нести убытки", - заявили в Ассоциации.

Тем не менее, нефтетрейдеры отмечают снижения стоимости ГСМ на отечественном рынке. Так, в период с начала года цена на АЗС республики на бензин Аи-92 снизилась на 17,0% или на 7,0 сом за литр. Цена на дизельное топливо снизилась на 16,0% или 7,0 сом за литр.

Цены на нефтебазах при оптовой реализации снижались еще значительнее. Так, цена на бензин Аи-92 снизилась на 40,0% или на 13,5 сом за литр, а цена на дизельное топливо снизилась на 35,0% или на 13,5 сом за литр.

В ближайшей перспективе до конца текущего месяца ожидается снижение цен на ГСМ на АЗС республики в среднем на 7,0% - 10,0% по разным видам.

Дальнейшая динамика цен будет находиться в прямой зависимости от активизации экономической деятельности в республике, а также от ситуации на мировом рынке нефти и закупочных цен на ГСМ в Российской Федерации и Республике Казахстан.