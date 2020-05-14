"Кумтор": производственные результаты I квартала 2020 г.

Centerra Gold Inc. ("Центерра") и "Кумтор Голд Компани" ("Кумтор") подвели итоги работы в I квартале 2020 г. За первые три месяца текущего года на "Кумторе" произведено 152 307 унций1, или 4737,28 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 2,82 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

В I квартале 2020 г. объем производства золота из складской руды на "Кумторе" составил 152 307 унций (в том же квартале 2019 г. - 150 308 унций). Отмеченное в I квартале увеличение было в первую очередь связано с более значительным объемом извлечения золота из руды, а также с увеличением производства золота в результате переработки угольной мелочи, что отчасти оказалось нивелировано снижением содержания золота в руде. В I квартале 2020 г. на промышленную переработку подавалась руда со средним содержанием 3,5 г/т при объеме извлечения 83,7%, тогда как в том же квартале предыдущего года эти показатели составляли 3,7 г/т и 82,0% соответственно.

В I квартале 2020 г. было реализовано 160 090 унций, или 4 979,36 кг золота. Общий доход от реализации золота составил 248,9 млн долларов(2).

Слитки Доре, производимые на руднике "Кумтор", закупаются ОАО "Кыргызалтын" для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в г. Кара–Балте, как это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между "Кумтор Голд Компани", ОАО "Кыргызалтын" и Правительством Кыргызской Республики. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО "Кыргызалтын".

События последнего времени

Учитывая, среди прочего, остроту проблемы регионального развития Кыргызской Республики, компания "Кумтор Голд Компани" признала целесообразность перечисления дополнительных средств в ранее созданный Фонд социального партнерства по развитию регионов Кыргызской Республики. Так, в марте 2020 г. в указанный фонд "Кумтором" было дополнительно перечислено

9 млн долларов. Кроме того, компания намеревается перечислять фонду еще по 2,2 млн долларов каждый квартал своей производственной деятельности, пока общая сумма платежей не достигнет 22 млн долларов.

15 февраля 2020 г. на руднике "Кумтор" имел место несчастный случай со смертельным исходом - падение экскаватора в водоем вблизи озера Петрова, расположенного в пяти километрах к юго–востоку от рудника. По факту происшествия было проведено внутреннее расследование. При этом руководство компании оказывало всемерное содействие контролирующим и иным государственным органам Кыргызской Республики в установлении причин случившегося.

1 декабря 2019 г. на территории рудника "Кумтор" произошел сход масс пустой породы в отвале близ ручья Лысый, что привело к гибели двух сотрудников компании. Компания осуществила экстренную эвакуацию всего персонала рудника из опасной зоны и объявила о немедленном приостановлении всех горных работ. После проведения широкомасштабных поисковых работ в январе 2020 г. по согласованию с родственниками погибших сотрудников "Кумтора" поисковые работы были прекращены. В конце января 2020 г. после глубокого анализа действующих правил производства, включая правила техники безопасности, а также по согласованию с соответствующими государственными органами и с их одобрения было принято решение о возобновлении компанией горных работ. На основании полученных разрешений для продолжения горных работ 2020 г. по измененному плану компания размещает пустую породу в отвале центральной долины. В настоящее время "Кумтор" не вправе размещать пустую породу в отвале близ ручья Лысый, как это предусматривалось первоначально планом горных работ 2020 г.

Как ожидается, во второй половине 2020 г. в обычном порядке будет подготовлен Технический отчет по руднику "Кумтор".

Мероприятия по профилактике COVID–19

В I квартале 2020 г. при поддержке Правительства Кыргызской Республики на "Кумторе" был проведен комплекс профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения вируса COVID–19. Так, был увеличен срок вахтовых работ, приняты меры по ограничению контактов между сотрудниками, занятыми на основных производственных циклах золотоизвлекательной фабрики, и теми, кто задействован в производстве горных работ, более строгому соблюдению правил гигиены труда, обеспечению социального дистанцирования в целях создания безопасных условий труда для сотрудников компании и подрядных организаций, а также в интересах безопасности местного населения и других заинтересованных лиц. Кроме того, эти меры преследуют цель постараться обеспечить непрерывность функционирования всей цепочки поставок, чтобы рудник мог работать бесперебойно. Несмотря на всю строгость ограничений, введенных Правительством Кыргызской Республики в отношении свободы передвижения людей и грузов внутри страны, Правительством была оказана поддержка в деле обеспечения непрерывности производства на руднике Кумтор.

Итоги I квартала 2020 г. в сравнении с итогами I квартала 2019 г.

По итогам трех месяцев работы, на 31 марта 2020 г., "Кумтор" показал рост производственных доходов и прибылей по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составивший 28% и 37% соответственно. Указанный рост главным образом связан с повышением средней цены реализации золота, выросшей на 20%, а также с увеличением на 7% объема реализации продукции в I квартале 2020 г. в сравнении с I кварталом 2019 г.

Операционный денежный поток в I квартале 2020 г. составил 134,3 млн долларов, то есть на 14,3 млн долларов больше, чем за тот же период предшествующего года, что вызвано ростом производственных доходов, частично нивелированным в результате снижения объема денежных средств от оборотного капитала по причине значительно увеличившейся дебиторской задолженности и возросших выплат по налогам. Поток свободной наличности4 в I квартале 2020 г. составил 95,6 млн долларов против 91,6 млн долларов вI квартале 2019 г. Указанный рост вызван увеличением операционного денежного потока, однако он был отчасти нивелирован возросшим объемом расходов на капитализацию вскрышных работ. В I квартале 2020 г. после возобновления горных работ, приостановленных в результате схода масс пустой породы на отвале в районе ручья Лысый, "Кумтором" были завершены работы в рабочей зоне №19, расположенной в западной зоне и зоне SB, и продолжены работы по вскрыше и удалению льда в рабочей зоне №20.

Общий объем горных работ составил 20 млн тонн против 49,2 млн тонн за тот же период предыдущего года, то есть на 59% меньше, что вызвано главным образом приостановкой работ в период с декабря 2019 г. по январь 2020 г., а также удлинением маршрута перевозок вследствие невозможности для компании использовать отвал в районе ручья Лысый. Из 20 млн тонн, извлеченных в I квартале 2020 г., 18 млн тонн были капитализированы в виде вскрыши пустой породы, осуществленной в целях будущего производства в рабочей зоне №20. В настоящее время "Кумтором" используется отвал пустой породы, расположенный в центральной долине, как это и предусмотрено измененным и утвержденным планом горных работ на 2020 г.

Расходы на производство горных работ, включая капитализацию вскрыши, в I квартале 2020 г. составили 35,4 млн долларов, тогда как в том же квартале 2019 г. они составляли 51,3 млн долларов. Снижение расходов на производство горных работ в I квартале 2020 г. связано с приостановкой горных работ в январе 2020 г.

Расходы на фабричную переработку в I квартале 2020 г. составили 17,4 млн долларов против 17,2 млн долларов в 2019 г., что в основном вызвано увеличением расходов по переработке угольной мелочи. Однако это было компенсировано сокращением расходов на приобретение реагентов вследствие переработки слабо окисленных руд.

Расходы на содержание рудника составили в I квартале 2020 г. 10,0 млн долларов против 11,8 млн долларов в том же квартале 2019 г. по причине снижения расходов на оплату труда вследствие благоприятной динамики обменного курса местной валюты, а также в результате снижения расходов на содержание жилого лагеря и на оплату труда контрактных работников в силу инициатив по непрерывному совершенствованию.

Производственные издержки в пересчете на унцию реализованной продукции на "Кумторе" в I квартале 2020 г. составили 322 доллара против 360 долларов в том же квартале 2019 г. Указанное сокращение вызвано увеличением объема реализации золота и уменьшением производственных издержек вследствие роста реализации серебра и повышения капитализации вскрышных работ.

Совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в пересчете на унцию реализованной продукции (4), куда не входит налог на валовой доход, в I квартале 2020 г. составили на "Кумторе" 644 доллара на унцию против 553 долларов на унцию в том же квартале

2019 г. Отмеченное увеличение в основном вызвано повышением капитализации вскрыши и выплатой 9 млн долларов в областной фонд Кыргызской Республики, что было частично компенсировано ростом объема реализации золота.

С учетом же налога на валовой доход этот показатель по итогам I квартала 2020 г. составил 864 доллара на унцию против 735 долларов на унцию в том же квартале прошлого года.

Геологоразведочные работы

Программа буровых работ 2020 г. предусматривает задачу прохождения 55 тыс. метров разведочных и 15 тыс. метров уплотняющих скважин, которые сосредоточены в наиболее приоритетных и перспективных точках. Зоны первой очереди включают в себя ряд областей, расположенных в центральном, юго–западном и сарыторском карьерах, в которых недавно обновленная ресурсная блок–модель "Кумтора", построенная с использованием самых современных методов геологического моделирования и положительных результатов бурения, полученных в 2018–2019 гг., показала существенный рост в объемах измеренных, исчисленных и предварительно оцененных ресурсов.

Кроме того, ожидается возобновление разведочного бурения в недоразведанных сегментах области золотой минерализации "Кумтора" - северо–восточные области, Бордоо, Акбель, а также концептуальные жилы (Зона Надежды и др.).

В I квартале 2020 г. в рамках выполнения программы разведочных буровых работ было пройдено 53 скважины алмазного бурения общей протяженностью 13 816 метров и 18 скважин с обратной промывкой общей протяженностью

2 037 метров. Главной задачей буровых работ была проверка зон приповерхностной сульфидно–оксидной минерализации на наличие там дополнительных карьерных ресурсов. Указанные зоны расположены в коридоре между центральным и юго–западным карьерами ("Хоккейная клюшка" и "Кошулуу"), на краю сарыторского карьера, в северо–восточных областях, в районе Муздусуу, а также в северо–восточной оконечности центрального карьера.

Данные о расположении устьев буровых скважин и соответствующая графика доступны по следующей ссылкhttps://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=ml&fileGuid=628538a8–5aa1–42a4–9bbf–ee8625f76863

Данные о ходе выполнения геологоразведочных работ, а также сведения по связанным с этим научно–техническим вопросам, приводимые в настоящем документе по руднику "Кумтор", были подготовлены в соответствии со стандартами NI 43–101. Их проверка, уточнение и компиляция были осуществлены Борисом КОТЛЯРОМ, членом ассоциации "Американский институт профессиональных геологов" (AIPG), главным геологом компании "Центерра", отвечающим за вопросы ведения геологоразведочных работ в различных точках мира, квалификация которого полностью удовлетворяет стандартам

NI 43–101. Подготовка образцов, методы анализа, привлеченные лаборатории, а также порядок осуществления контроля за качеством работ, выполненных в рамках программы разведочного бурения, соответствуют описанным в Техническом отчете "Кумтора" от 31 декабря 2014 г. Характеристика месторождения Кумтор приводится в Ежегодном информационном бюллетене и техническом отчете "Кумтора" за 2019 г. Оба эти документа доступны в архиве поисковой системы SEDAR по ссылке: www.sedar.com.

Платежи в бюджет КР и обязательные отчисления

За первые три месяца 2020 г. платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд КР и других обязательных платежей составили 2,82 миллиарда сомов.

Комментарий

Президент и главное должностное лицо "Центерры" Скотт ПЕРРИ подчеркнул: "В рамках нынешней борьбы с вирусом COVID–19 мы сознательно предпринимаем профилактические меры по предупреждению его распространения, охране здоровья и обеспечению безопасности и благополучия наших сотрудников, лиц, работающих по контракту, а также местного населения. Кроме того, 19 апреля 2020 г. мы отметили важное событие: рудник Оксут отработал один год без случаев травматизма с потерей рабочего времени. За подобными достижениями стоит неуклонная решимость следовать своей программе Work Safe Home Safe. Эффективная деятельность "Кумтора" и "Маунт Миллиган" в IV квартале 2019 г. успешно продолжилась и в I квартале 2020 г. Оба этих предприятия добились совокупного производства золота в объеме

185 988 унций, при этом их совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в пересчете на унцию реализованной продукции 4 составили в I квартале 2020 г. 712 долларов. Для "Кумтора" также это был успешный квартал: произведено 152 307 унций золота и при этом совокупные затраты на поддержание производства на основе побочного продукта в пересчете на унцию реализованной продукции4 составили 644 доллара.

Весь квартал "Кумтор" продолжал работать в штатном режиме. На фабрике ежедневно перерабатывалось около 18 тыс. тонн складской руды. В рамках борьбы с вирусом COVID–19 на предприятии было принято решение о продлении графика вахтовых работ с двухнедельного режима до четырехнедельного. Новая смена доставляется на место заблаговременно и проживает в карантинных условиях. До того как новая смена приступает к работе, она подвергается строгой обсервации. Кроме того, во время пребывания на территории рудника руководством не допускаются контакты между сотрудниками разных смен.