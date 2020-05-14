Нацбанк: пояснения об отсрочках по кредитам

Для сглаживания негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции Национальный банк еще в марте принял решение, направленное на поддержку субъектов предпринимательства, населения и сохранение стабильности банковской и финансовой системы страны.

Запретные меры для банков

Этим решением Национального банка финансово–кредитным организациям запрещено

начислять и взимать комиссионные и иные платежи при пересмотре условий кредитных договоров независимо от того, какие послабления были даны заемщику; налагать на заемщиков неустойку (штрафы/пени) в случаях, когда заемщик не смог внести платежи по кредиту вовремя или оплатил только часть суммы.

Финансовый регулятор рекомендовал финансово–кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по платежам по кредитам на срок не менее 3 месяцев как по основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности или вместе. При этом списание задолженности заемщиков не предусматривается, поскольку это отразится на возможности комбанков выполнять свои обязательства перед вкладчиками.

Внимание! Так называемые "кредитные каникулы" не означают приостановление начисления процентов на основную сумму. Согласно решению Национального банка, финансово – кредитные учреждения предоставляют отсрочку по выплатам основной суммы долга и процентов, но не останавливают начисление процентов.

При этом Национальный банк настоятельно рекомендует коммерческим банкам проводить индивидуальную оценку ситуации конкретного заемщика, состояния его бизнеса и существующих источников финансирования. По результатам этого анализа могут быть приняты решения о реструктуризации и пролонгации кредита в сроки, превышающие рекомендуемый трехмесячный период.

Кроме того, необходимо учитывать, что, помимо проведенной оценки, непосредственно на размер предоставляемой отсрочки влияет срок размещения депозитов вкладчиков, из средств которых банк осуществляет кредитование. Также надо понимать, что комбанки - это субъекты предпринимательства, ведущие свою деятельность в суровых экономических условиях, обусловленных пандемией, как и другие бизнесмены страны. Отметим, сегодня в банковской сфере трудятся 15 тысяч человек.

Только по данным на 10 мая, коммерческими банками реструктуризировано более 90 тысяч кредитов на общую сумму 58,1 миллиарда сомов.

Права заемщиков

Предпринимателям при возникновении трудностей с выплатой платежей по кредитам необходимо обратиться с заявлением в финансово–кредитную организацию с просьбой об изменении условий кредитного договора. В обращении заемщики могут просить различные послабления в виде предоставления отсрочки по платежам как по основной сумме, так и по процентам, изменения графика погашения, переноса срока погашения, снижения процентной ставки и др.

Банк в свою очередь может рассмотреть различные варианты, позволяющие облегчить положение заемщиков по их кредитным обязательствам (пересматриваются условия договоров, предоставляются отсрочки по платежам) в сложившихся обстоятельствах.

Обращаться в финансово – кредитные организации рекомендуется дистанционно - через официальные сайты банков, электронную почту и другие каналы связи. При этом, согласно требованиям Национального банка, каждый случай обращения клиента в банк регистрируется в журнале обращений, соответственно финансово–кредитные организации обязаны рассмотреть заявление заемщиков и отправить ответ.

Сведения о просрочках по кредитам, связанным с ситуацией по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции, кредитные бюро не будут включать в негативную кредитную информацию.

Отметим, предлагаемый Национальным банком алгоритм действий финансово–кредитных организаций распространяется как на физических, так и на юридических лиц. В то же время принятые нормы применимы лишь к платежам заемщиков, испытывающих финансовые трудности по причине, прямо или косвенно связанной с распространением коронавирусной инфекции, или мер, предпринимаемых в целях борьбы с ней.

Василиса МИХАЙЛОВА.