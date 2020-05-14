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В Туркменистане морги переполнены умершими от "болезни легких"

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- Виктория Гунгер
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Сотрудники кладбища Чоганлы в пригороде туркменской столицы Ашхабаде отмечают за последние пять недель увеличение количества захоронений. Морги переполнены, выросло число поминальных мероприятий, пишет телеграм-канал "Дикая Азия".

Как отмечается, только на ''русском'' участке в среднем хоронят по 12 человек в день, на мусульманском - на порядок больше.

- Конкретную причину смерти родственникам врачи не называют, в большинстве случаев сообщая, что причина смерти "болезнь легких". В инфекционную больницу Ашхабада из областных лечебных заведений поступают пациенты с симптомами COVID-19. К тому же, в течение последних недель существенно увеличилось количество смертей. Однако власти Туркменистана по-прежнему продолжают отрицать наличие коронавируса в стране, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/388056
Теги:
погибшие, Туркменистан, эпидемия, медицина, медики, коронавирус
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