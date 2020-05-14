В Туркменистане морги переполнены умершими от "болезни легких"

Сотрудники кладбища Чоганлы в пригороде туркменской столицы Ашхабаде отмечают за последние пять недель увеличение количества захоронений. Морги переполнены, выросло число поминальных мероприятий, пишет телеграм-канал "Дикая Азия".

Как отмечается, только на ''русском'' участке в среднем хоронят по 12 человек в день, на мусульманском - на порядок больше.

- Конкретную причину смерти родственникам врачи не называют, в большинстве случаев сообщая, что причина смерти "болезнь легких". В инфекционную больницу Ашхабада из областных лечебных заведений поступают пациенты с симптомами COVID-19. К тому же, в течение последних недель существенно увеличилось количество смертей. Однако власти Туркменистана по-прежнему продолжают отрицать наличие коронавируса в стране, - говорится в информации.